Renovaron dos parques importantes de la Ciudad de Buenos Aires: patio de juegos, bancos y espacios para estar al aire libre. Foto: Gobierno de la Ciudad

La Ciudad de Buenos Aires sigue apostando por la renovación de sus espacios verdes, y en las últimas semanas de 2025 se completaron dos proyectos emblemáticos que transforman barrios enteros.

El Boulevard Olleros en la Comuna 14 (Palermo) y el Patio Andaluz en el Rosedal de Palermo ahora lucen renovados, con patios de juegos modernos, bancos cómodos y amplios espacios para estar al aire libre. Estas intervenciones no solo mejoran la accesibilidad y el confort, sino que fomentan el encuentro familiar y el disfrute cotidiano en entornos más seguros y verdes.

El Boulevard Olleros: un pulmón barrial revitalizado en CABA

Ubicado en Olleros 1850, entre Luis María Campos y Libertador, el Boulevard Olleros es un clásico de la Comuna 14 que acababa de necesitar una actualización urgente.

Las obras, finalizadas el 28 de noviembre de 2025, incluyeron una puesta en valor integral que priorizó la accesibilidad y el juego inclusivo. Entre las renovaciones, destacan:

Patio de juegos renovado : se instalaron nuevos elementos lúdicos como un mangrullo para primera infancia, pórtico mixto, resorte, panel de memoria, pizarrones y comunicadores. Todo delimitado por una reja tipo techno para mayor seguridad.

Bancos y mobiliario urbano : nuevos bancos con respaldo, cestos de residuos y reconstrucción de monolitos con placas originales.

Espacios al aire libre: incorporación de especies vegetales en canteros, reacondicionamiento de muretes perimetrales y mantenimiento del trazado histórico para un entorno más verde y peatonal.

Estas mejoras fortalecen el rol del boulevard como espacio de encuentro barrial, promoviendo el disfrute al aire libre para familias y vecinos. Ahora, es un lugar ideal para caminatas, lecturas o tardes de relax, con un enfoque en la sostenibilidad y la inclusión .

El Gobierno de la Ciudad destacó que esta intervención mejora la experiencia de uso y la calidad del espacio público, alineándose con el plan de 56 obras en plazas y parques de todas las comunas en 2025.

El Patio Andaluz: la joya patrimonial del Rosedal recupera su esplendor

En el corazón del Parque 3 de Febrero, el Patio Andaluz –una donación de Sevilla en 1929– es un ícono de casi 100 años que acababa de sufrir el paso del tiempo.

La restauración, iniciada en abril de 2025 y completada recientemente, marca la primera intervención mayor desde 2008. Las mejoras fueron: