Un cambio inesperado comenzó a aplicarse en Europa y ya genera impacto en el mundo automotor. Se trata de un nuevo tipo de patente de color rosa que empezará a verse en miles de vehículos y que introduce una modificación clave en la identificación de autos. Aunque a primera vista parece una cuestión estética, detrás hay un cambio profundo que apunta a mejorar controles, evitar fraudes y modernizar el sistema. Desde 2026, Francia implementó un nuevo modelo de matrículas con fondo rosa y caracteres negros. Sin embargo, no reemplazan a todas las placas tradicionales. Estas nuevas patentes están destinadas exclusivamente a vehículos con registro temporal, es decir: Además, estas patentes incorporan un elemento fundamental: la fecha de vencimiento visible en la propia placa. Esto permite identificar rápidamente si el permiso sigue vigente. El resto del formato se mantiene similar a las patentes actuales, solo que se visibilizan a distancia y eliminan la franja azul lateral de las originales. De acuerdo a los datos registrados por el Gobierno francés, cada año se emiten más de 400.000 registros provisorios y muchos eran utilizados fuera de término o incluso en maniobras ilegales. Al poner la fecha en la patente, se evitará que sean reutilizadas y facilitará los controles policiales. Además, al usar color rosa, se evitará confundir con cualquier otro color que utilicen las matrículas extranjeras. La medida es exclusiva de Francia, pero abre un debate global sobre cómo mejorar la trazabilidad de los vehículos. En países como Argentina, donde el sistema de patentes ya fue unificado con el modelo del Mercosur, cualquier cambio requeriría reformas legales y coordinación regional.