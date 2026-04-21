En Colombia, es imperativo que toda persona que desee expedir, renovar o recategorizar su licencia de conducir apruebe un examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado por el Ministerio de Transporte. La ausencia de este certificado en RUNT/SICOV impide que el organismo de tránsito continúe con el trámite correspondiente. El resultado “No apto” indica que el solicitante no satisface, en ese momento, las condiciones mínimas requeridas para conducir. Este dictamen es emitido por profesionales en medicina general, optometría, fonoaudiología y psicología del CRC; si no se obtiene un concepto favorable, la licencia no será expedida ni renovada hasta que se subsanen las condiciones evaluadas y se presente un nuevo examen. Síguenos y léenos en Google Discover El trámite se detiene si el resultado es “No apto”: no se expide ni renueva la licencia hasta que el interesado subsane la condición (por ejemplo, cambio de lentes, tratamiento) y presente un nuevo examen dentro de la vigencia del concepto (máximo 6 meses). La verificación y el registro se realizan en RUNT/SICOV. El CRC declarará “No apto” cuando identifique condiciones que obstaculicen la conducción segura. Las causas más comunes son: La obligación de someterse a un examen médico se deriva del Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) y su correspondiente desarrollo reglamentario para la habilitación de los CRC, como se establece en la Resolución 217 de 2014. Sin un certificado válido, el organismo de tránsito no podrá completar el procedimiento correspondiente. En el caso de servicio público, la duración de la vigencia es de 3 años y a partir de los 60 años, la renovación se efectúa anualmente. En lo que respecta a servicio particular, la renovación se realiza cada 10 años para aquellos menores de 60 años, cada 5 años para quienes se encuentran entre 60 y 80 años y anualmente a partir de los 80. En todos los escenarios, es necesario presentar un examen médico vigente. Existen diversas causas administrativas que pueden obstaculizar la expedición o renovación de la licencia en Colombia, además de la clasificación de “No apto”: