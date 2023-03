Wall Street sube y los bancos se disparan tras señales positivas de Yellen sobre el sistema financiero

Las acciones en Wall Street inician el martes en positivo.



Los avances en las negociaciones para la compra de Credit Suisse y la asistencia al banco First Republic calmaron a los inversores. La atención también se centra en la decisión de tasas de la Fed en el día de mañana.

Las bolsas en Europa también se recuperan.

Devaluación: qué pasará con el dólar tras las subas de inflación y tasas de interés



Wall Street rebotó y los bancos se dispararon tras la red de liquidez de los bancos centrales



Nuevas subas para Wall Street

Tanto el Dow Jones, el S&P500 como el Nasdaq abren en verde el martes. El Dow Jones gana 0,89%, seguido por el S&P500 que avanza 0,91%.

Más retrasado se encuentra el Nasdaq que sube 0,77%.

Las ganancias de hoy son una continuación del rebote de ayer, en el que el mercado cerró con subas de 1% en promedio en los principales índices en Wall Street.

En el acumulado del año, el Nasdaq opera con ganancias mayores al 14%, mientras que el S&P500 sube 3%. El Dow Jones, en cambio, muestra una pérdida acumulada en 2023 de 2,7%.

En Europa las acciones también operan con ganancias de 1,85% en promedio, medido por el Stoxx50.

La bolsa de Italia es la que más sube, ganando 2,7%, seguida por el Ibex35 de España que avanza 2,5% y el DAX30 de Alemania, con un rebote de 1,8%.

El rescate de Credit Suisse y Yellen calma al mercado

La desaparición de Credit Suisse, de 167 años, fue provocada por el colapso de los prestamistas estadounidenses Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank, y los inversionistas están preocupados por posibles contagios en otras partes del sistema financiero global.

Sin embargo, la compra de UBS a Credit Suisse, combinado con las acciones de la Fed y los bancos centrales, ayudaron a calmar las presiones en el mercado.

Las acciones a nivel global operan al alza ya que las garantías de los reguladores sobre la industria bancaria ayudaron a restaurar la confianza de los inversores.

En ese sentido, la secretaria del Tesoro, Yellen, dijo que el gobierno podría respaldar más depósitos si fuera necesario para detener el contagio.

"Los pasos que tomamos no estaban enfocados en ayudar a bancos o clases de bancos específicos. Nuestra intervención fue necesaria para proteger el sistema bancario estadounidense en general", dijo Yellen.

"Y se podrían justificar acciones similares si las instituciones más pequeñas sufren corridas de depósitos que presentan un riesgo de contagio", agregó.

Esto permite una mejora en Wall Street, que operan con subas de hasta 1%, mientras que los bancos son los más beneficiados.

El índice de bancos regionales muestra subas de 4,3% en el pre market.

Los reguladores dijeron que garantizarían todos los depósitos, superando el nivel anterior de $ 250.000 para las dos instituciones.

Los comentarios de Yellen indican que las autoridades están preparadas para hacer lo mismo con otras instituciones que lo necesiten.

Yellen expresó su compromiso de asegurarse de que los bancos más pequeños se mantengan fuertes.

"El Tesoro se compromete a garantizar la salud y la competitividad continuas de nuestra vibrante comunidad e instituciones bancarias regionales", dijo.

First Republic en la mira

Las acciones de First Republic Bank subieron hasta un 22% en las operaciones previas a la comercialización tras una propuesta de JP Morgan para ayudar al prestamista en apuros.

Desde Inviu explicaron que el rally en First Republic Bank, junto con otros prestamistas regionales incluidos Western Alliance Bancorp y PacWest Bancorp, se da luego de una declaración donde el director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, se encuentra liderando las negociaciones para un nuevo intento de salvataje del banco regional, dando cuenta que la inyección conjunta de u$s 30.000 millones no ha dado resultado.

"Entre las opciones que ha puesto sobre la mesa se encuentra la inyección directa de capital, en línea con lo sucedido la semana pasada, y la venta directa de la entidad", explicaron desde Inviu.

Esperando a la Fed

Otra de los focos de atención por parte de los inversores es qué hará la Reserva Federal en el día de mañana, cuando tenga que decidir sobre la suba de tasas.

Hasta comienzo de marzo, el mercado y la Fed estaban preocupados sobre la elevada inflación y esperaban que la Fed siga subiendo la tasa agresivamente, con chances de ver una suba de 50 puntos básicos mañana.

Sin embargo, el estrés en el sistema financiero restó probabilidades de ver subas de tasas agresivas, e incluso, parte del mercado especula con que la Fed no subirá la tasa de interés mañana.

El banco Barclays y Goldman Sachs esperan que Powell realice una pausa en la política de tasas de interés. En tanto, JP Morgan, Morgan Stanley y CITI esperan un hike de 25 pb.

Gracias a la calma en el día de hoy en los mercados, a causa del apoyo de los reguladores para sostener al sistema financiero, las chances de ver una nueva suba de tasas volvieron a crecer.

En concreto, el mercado espera una suba de 25 puntos básicos con 83% de probabilidad, y se reserva un 17% de probabilidad de que la Fed no suba la tasa mañana.

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex valores remarcó que tras las quiebras de los bancos y volatilidad en el sistema financiero, las prioridades cambiaron en las últimas horas.

"El mandato de la Fed es velar por una inflación baja y pleno empleo, pero también mantener la estabilidad financiera. Generalmente nos olvidamos de este tercer elemento porque la solvencia bancaria no es un problema, pero esta semana volvió a estar en el tablero de control de la Fed y es probable que influya en la próxima decisión de tasas", dijo.

El mercado igualmente se prepara para una nueva suba de tasas, pese a la volatilidad en el sistema financiero.

Desde Criteria remarcaron que sin dudas, este condimento adicional en el sistema financiero vuelve más complejo el desafío de la FED.

"Las expectativas de que la FED aumente su tasa de referencia en 50 pb se esfumaron en las últimas jornadas. A su objetivo de inflación se le suma de corto plazo cuidar la salud del sistema financiero, evitando el riesgo sistémico", comentaron.

Además agregaron "que la inflación descendente pero elevada, y los datos sólidos del mercado laboral obligaron a la FED a seguir un sendero agresivo de mayores subas de tasas de interés. Sin embargo, tras la tensión en el sistema financiero se agrega un desafío adicional, evitar el contagio que pueda crear una crisis bancaria de mayores proporciones", comentaron.

¿Un freno tras el hike?

Lo que especula el mercado en el fondo es que probablemente veremos una nueva suba de tasas, aunque luego la Fed es posible que frene el proceso de tightening.

Esto se puede percibir a partir de las expectativas que tiene el mercado sobre el sendero de suba de tasas en el mediano plazo, y en el que se redujeron las tasas terminales.

Es decir, el mercado ahora espera que el fin de la suba de tasas esté más cerca respecto de lo que esperaba hace una semana.

Los analistas de Criteria remarcaron que respecto a las proyecciones de tasa de política monetaria de la FED, las proyecciones mutaron con igual velocidad y dirección.

"De esperar una tasa de 5,5% para fines de este año, se espera ahora que tras una última suba de 25 pb esta semana, comience un camino descendente hasta 4%", comentaron.

Una visión similar fue planteada por los analistas de Balanz, remarcando una menor expectativa de subas de tasas en el mediano plazo.

"Entre el jueves 8 y hoy, las tasas del Tesoro mostraron una caída importante que tuvo como correlato que el mercado bajara significativamente la proyección de tasa de política monetaria terminal de la Fed para 2023. Al 8 de marzo, el mercado incorporaba una tasa terminal de 5,75% en julio, mientras que, a hoy, dicha expectativa de tasa terminal se movió a 4,95% en mayo", detallaron.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), detallaron que el mercado se vuelca por una suba de la Fed de 25 puntos básicos con una probabilidad de 80%.

"Esto implica que todavía la Fed se mantiene en lucha contra la inflación entre ceja y ceja, pero sin correr el riesgo de ser demasiado agresivo. Quizá, luego de la reunión se detenga a observar cuales son las consecuencias de la agresividad política monetaria contractiva de 2022 sobre la economía más grande del mundo", detallaron.