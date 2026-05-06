Entre los días de descanso obligatorio establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT), hay una fecha puntual en la que los bancos de todo el país suspenden sus operaciones presenciales durante 24 horas: el 16 de septiembre. Ese día, que caerá miércoles, las sucursales permanecen cerradas por disposición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia de México. El 16 de septiembre se suspenderán las operaciones presenciales en todas las sucursales bancarias del país durante 24 horas. A lo largo de esa jornada, tanto las ventanillas de atención como las oficinas administrativas permanecerán cerradas y retomarán su actividad habitual el jueves 17 de septiembre. Sin embargo, los servicios digitales continuarán funcionando con normalidad. A través de las aplicaciones y plataformas en línea se podrán realizar transferencias, consultar saldos, pagar servicios y llevar a cabo otras operaciones habituales sin interrupciones. Del mismo modo, los cajeros automáticos estarán disponibles las 24 horas para retiros de efectivo, depósitos y gestiones de claves. En cuanto a los comercios como tiendas de conveniencia y supermercados que brindan servicios bancarios básicos, operarán según sus propios horarios, que podrían verse modificados por el día festivo. Los cajeros automáticos permiten realizar diferentes operaciones las 24 horas del país como, por ejemplo: Banco Azteca se distingue por mantener sus puertas abiertas los 365 días del año. De esta manera, si se necesita realizar una operación con urgencia durante el 16 de septiembre, este banco suele ser la única opción disponible con servicio presencial. No obstante, es importante mencionar que si se realizan transferencias hacia diferentes bancos -que no estén abiertos ese día- el movimiento podría no verse reflejado hasta el siguiente día hábil, que en este caso será el jueves 17 de septiembre.