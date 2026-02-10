El mercado se prepara para nuevos datos macro en EE.UU. Se concentran informes clave como el de empleo, ventas minoristas e inflación en una sola semana. Mientras, Wall Street opera en máximos y con valuaciones ajustadas. Esta semana es especialmente intensa en Wall Street ya que se publican una batería de datos clave en materia económica. Estos datos terminarán condicionando el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal, en un momento clave ya que se propuso a Kevin Warsh como próximo presidente del Banco Central de EEUU. Hoy se dio a conocer el dato de ventas minoristas correspondientes al mes de diciembre. Además, el miércoles se publicará el dato del mercado laboral, siendo este una variable clave para determinar la salud de la macro. Si bien el jueves se publicará el índice de ventas de viviendas y solicitudes semanales por desempleo, la semana termina con el plato fuerte en materia de datos macro con el dato de inflación de enero. La acumulación de datos macro se dio a causa del cierre temporal del Gobierno, el cual se procedió a su posterior reapertura. Mientras se esperan los próximos datos macro, las acciones vuelven a apuntar al alza y operan cerca de máximos históricos. De hecho, el Dow Jones se ubica en su valor mas alto en su historia, superando los 50.400 puntos, y ganando 0,4% el martes. En el caso del S&P500, este intenta recuperar los 7000 puntos, subiendo 0,09% el martes. Finalmente, el Nasdaq retrocede 0,01% hasta los 25,349 puntos. Hoy se conoció un dato importante sobre la salud de la economía de EEUU correspondiente a las ventas minoristas. Este informe es importante ya que dos tercios de la economía de EEUU esta explicado por el consumo, por lo que la dinámica de dicha variable es importante para determinar la salud y futuro de la macro, así como también del mercado laboral. El informe mostró que el consumo se desaceleró drásticamente durante la temporada de compras navideñas de diciembre, en medio de un aluvión de mal tiempo, el impacto de los aranceles y una inflación persistentemente alta, según informó el Departamento de Comercio el martes. De esta manera, las ventas minoristas se mantuvieron estables durante el mes tras un aumento del 0,6 % en noviembre, según cifras ajustadas por estacionalidad, pero no por inflación. Los economistas encuestados por Dow Jones esperaban un aumento del 0,4 %. En términos anuales, las ventas aumentaron un 2,4 %, un descenso considerable respecto al ritmo del 3,3 % de noviembre. Las ventas, excluyendo automóviles, aumentaron un 3,3 % anual en diciembre. El informe pone un final pesimista a un año por lo demás sólido para la actividad de compras, con los consumidores de mayor nivel de gasto acelerado durante gran parte de 2025, aunque aquellos en el extremo inferior del espectro de ingresos se mostraron más cautelosos. El ritmo de compras no logró seguir el ritmo de la inflación, ya que el índice de precios al consumidor de diciembre registró un aumento del 2,7 %. En diciembre, varias categorías registraron pérdidas, mientras que sólo unas pocas mostraron ganancias notables. El informe de empleo de enero, retrasado por el breve cierre gubernamental, se publicará la próxima semana, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales. El informe, el cual es muy esperado por Wall Street, se publicará el 11 de febrero, cinco días después de su fecha de publicación original, según un calendario revisado. Además, la BLS publicará la Encuesta de Vacantes y Rotación Laboral el jueves, después de su fecha original de publicación el martes. También hay otros retrasos como el índice de precios al consumidor de enero se publicará el 13 de febrero, dos días después de su fecha de publicación original. Los economistas encuestados por Dow Jones esperan que el informe de nóminas no agrícolas muestre una ganancia de 60,000 empleos para el mes, tras un aumento de 50,000 en diciembre. También se proyecta que el informe muestre que la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4.4%. El miércoles de la semana pasada se publicó el dato de empleo privado ADP y en la que se informó que las empresas agregaron solo 22.000 puestos de trabajo en enero, lo cual fue inferior al aumento revisado a la baja de 37.000 en diciembre y a la previsión de consenso de 45.000. De esta manera, el año 2026 comienza con la misma atmósfera con la que terminó 2025, es decir, un mercado laboral deslucido en un entorno de bajas contrataciones y bajas tasas de despido. Por otro lado, el total de oferta laboral cayó a 6,54 millones, su nivel mas bajo desde 2021, a la vez que la cantidad de oferta laboral por cada persona que busca empleo en EEUU es de 0,87. Esto esta lejos de los 2 empleos por cada persona que buscaba empleo en 2022. Todos estos datos tendrán un impacto sobre el futuro de la política monetaria en EEUU, mas aun en un contexto en el que Trump nominó a Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed. Warsh es crítico del nivel de la hoja de balance y los programas de compras de activos. Por lo tanto, si la Fed se torna más agresiva en su hoja de balance, reduciéndola, esto podría provocar subas en las tasas de interés en el mercado de bonos, aumentando la volatilidad en el mismo. En ese sentido, si el dato de inflación de esta semana resulta por encima de lo esperado, es esperable ver mayor volatilidad en las acciones Wall Street ya que el mercado va a incorporar una mayor probabilidad de suba de tasas de la Fed. Matias Waitzel, socio de AT Inversiones, advierte que la nominación de Kevin Warsh al mando de la Fed puede sumar volatilidad en la curva de tasas de EE.UU. “El mercado lo percibe como un candidato más hawkish frente a otras alternativas, y eso suele generar un reacomodamiento de expectativas sobre el sesgo futuro de la política monetaria”, explicó Waitzel. Más allá de esa etiqueta, Waitzel agregó que Warsh también mostró en sus comentarios recientes una postura menos rígida e incluso se lo escuchó sugerir que hubiera sido razonable recortar la tasa en las últimas reuniones. “Esto marca que su enfoque no necesariamente sería de endurecimiento automático. En ese sentido, un escenario de suba de tasas no parece probable mientras la inflación en EE.UU. se mantenga contenida dentro del rango esperado, por lo que el impacto sería más de corto plazo vía “ruido” y movimiento en Treasuries, especialmente en los tramos de mayor duration”, detalló. En una entrevista con CNBC esta semana, Kevin Warsh, candidato a reemplazar a Powell en la Fed, mencionó su propuesta de coordinar los movimientos de la hoja de balance de la Fed con la estrategia de financiamiento del Tesoro. Los analistas de Balanz indicaron que la designación de Kevin Warsh como reemplazo de Jerome Powell al frente de la Fed a partir de mayo abre un interrogante respecto a la política monetaria, principalmente por el pasado de Warsh durante la Fed, en el cual fue un halcón contra la inflación y la expansión de la hoja de balance de la Fed. “En el contexto actual, su designación debería, en teoría, implicar una política monetaria que recorta más lentamente debido al todavía elevado nivel de inflación. Sin embargo, Warsh hizo comentarios recientes indicando que hay un boom de productividad que podría ser positivo para la inflación”, detallaron. Por otro lado, desde Balanz explicaron que el voto del presidente de la Fed es uno más dentro del comité de política monetaria. “El presidente de la Fed no controla la política monetaria en relación con su propia convicción”, afirmaron. El mercado tiene incorporado dos recortes de tasa de interés de la Fed de 25 puntos básicos cada una. Una de ellas esta proyectada para junio y una segunda baja en septiembre de este año, siendo este el ultimo recorte de tasas esperado por el mercado. Las acciones en Wall Street operan cerca de máximos históricos. En el caso del Dow Jones, este se encuentra en sus valores mas altos en su historia. Por su parte, el S&P500 se ubica menos del 1% debajo de sus máximos, mientras que el Nasdaq está 4% debajo de sus picos previos. El hecho de que el mercado opere en estos niveles también hizo que las valuaciones de las compañías en EEUU se ubique en valores elevados. El ratio Price Earnings (P/E), típico índice para valuar compañías en Wall Street, llegó a cotizar en su valor más alto desde 2020 y apenas retrocedió desde dichos picos. Actualmente, el S&P500 cotiza a 22 veces ganancias, apenas debajo de 23 veces ganancias que llegó a cotizar a mitad de noviembre. Sin embargo, incluso a pesar de la baja reciente, el índice cotiza en su valor más alto desde 2020 y 2021, haciendo que el mercado cotice con valuaciones elevadas. De hecho, cuando se compara el actual nivel de valuación del índice, el mismo se ubica lejos de su promedio de 5 años de 20 veces ganancias y más lejos aún de su promedio de 10 años de 18,5 veces ganancias, según datos de FactSet. De igual manera, el índice Nasdaq 100 alcanza un múltiplo de 28 veces ganancias, por encima de los vistos en 2022 que operaba en 19 veces ganancias. Dicho esto, se confirma que las valuaciones en el mercado son elevadas, lo cual crecen los riesgos de ver algún retroceso en algún momento. Alex Tedder, Gestor de Cartera y CIO Renta Variable de Schroders, advirtió que, si bien las valuaciones de las acciones son altas, podrían mantenerse así por ahora. “Casi todos los mercados del mundo parecen caros en comparación con su historial reciente, cotizando a múltiplos muy por encima de sus medianas de 15 años. Si bien este es un riesgo que, con razón, ocupa un lugar preponderante en nuestro debate diario, la dinámica del mercado que hemos observado aquí nos lleva a creer que esas elevadas valoraciones son sostenibles por el momento”, indicó. Lisandro Meroi, Analista de Research de TSA Bursátil, explicó que a la hora de mirar valuaciones sobre el S&P 500, se observa que una métrica como el P/E forward se encuentra bastante por encima del promedio de 5 y 10 años, lo que a priori podría indicar cierta sobrevaluación. En esa línea, Meroi resalta que las altas valuaciones van de la mano de precios objetivos que arrojan un potencial de suba para el índice de +8,1% para 2026 desde los precios actuales (en base a analistas recopilados por Bloomberg), cuando venimos de 3 años consecutivos con retornos de 2 dígitos. Respecto a la concentración del S&P500, Meroi resaltó que las valuaciones para el índice “equal-weighted” son inferiores, aunque levemente superiores a su promedio histórico (5 y 10 años) y un poco más elevadas en períodos más cortos. “Esto deja al mercado general sensible a lo que pueda suceder con las tensiones geopolíticas actuales, al tiempo que la temporada de balances es otro factor que podría jugar a favor de las cotizaciones en caso de resultados positivos, o comenzar una corrección si se decepciona al consenso de mercado”, comentó. Finalmente, y en cuanto al posicionamiento, Meroi entiende que el mismo debería contemplar la diversificación geográfica, y en EEUU ser selectivos en empresas “value”, como así también combinar sectores defensivos con empresas tecnológicas que ya hayan experimentado una baja en sus cotizaciones. Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía, indicó que las perspectivas para las acciones en EEUU para el año que viene son optimistas. “Esperamos un buen año de la mano de una economía que se espera que siga siendo el motor del crecimiento global, con el boom de IA impulsando el gasto de capital y el rápido incremento de las ganancias corporativas. A pesar de las preocupaciones sobre una potencial burbuja y valuaciones excesivas, el panorama para las compañías de IA sigue siendo favorable debido a la aceleración del gasto de gobiernos y corporaciones para adoptar las nuevas tecnologías”, afirmó Ortiz Villafañe. En relación a las acciones a seleccionar, Ortiz Villafañe indicó que para un inversor local que quiera diversificar internacionalmente, se puede ganar exposición fácilmente con CEDEARs. “En particular, los ETF de índices de acciones estadounidenses son herramientas simples y efectivas para construir una posición diversificada, pudiéndose optar por índices con diferentes niveles de exposición al sector tecnológico: en orden descendente QQQ (Nasdaq-100), SPY (S&P 500) y DIA (Dow Jones Industrial Average)”, sostuvo Ortiz Villafañe.