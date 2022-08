Viento de frente: Wall Street cae otra vez y complica a los activos locales

Los bonos argentinos postergan las subas de las últimas semanas y extienden las debilidades de ayer.

El mundo juega en contra de los bonos locales, con mayor volatilidad en acciones y bonos a nivel global. Las acciones argentinas en Wall Street también retroceden por temores recesivos.

Cómo enfrentar la recesión: Goldman Sachs señaló cuál es el activo ideal para eludir la baja de precios



La maquinita de Rubinstein: cuántos pesos deberá emitir el BCRA con una devaluación



Bonos y acciones a la baja

Todos los tramos de la curva argentina operan en negativo el martes. Las pérdidas se extienden luego de bajas de hasta 2% en el día de ayer.

Los Globales a 2029 y 2030 pierden 1,3% y 1,17% respectivamente, mientras que los Globales del tramo medio, a 2035 y 2038 caen 1,48% y 1,08% respectivamente.

En el extremo más largo, los Globales a 2041 y 2046 pierden 1,38% y 1,64% respectivamente.

Los Globales detuvieron el avance que se evidenció en la deuda desde el inicio de los rumores de la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía.

En el último mes operan sin cambios y en los últimos 3 días, la deuda cae hasta 5,5 por ciento.

Con esta caída, los bonos vuelven a operar con tasas cercanas al 40% en el tramo más corto y con rendimientos promedio de 22% en el extremo más largo.

El riesgo país se ubica en 2425 puntos básicos el martes, por lo que con esta suba el indicador que mide JP Morgan avanza 130% desde el canje de deuda.

Las acciones argentinas en Nueva York acompañan la tendencia en los bonos así como también a Wall Street. Las de AdecoAgro muestran una baja de 6%, seguida por YPF, Tenaris y Vista Oil que pierden entre 4,5% y 5,1%.

El sector financiero argentino opera con ganancias, a contramano del resto de los ADRs. Grupo Supervielle sube 3,4%, Banco Macro gana 2,02% y BBVA Argentina avanza 1,9%. Por su parte, Grupo Financiero Galicia sube 0,83 por ciento.

Preocupan las reservas

Los bonos argentinos caen por cuestiones domésticas ya que el mercado ve que el Gobierno no acelera en los anuncios económicos, a la vez que los que se dieron hasta ahora no dejaron satisfechos a los inversores.

Por otro lado, la lenta acumulación de reservas es una cuestión que sigue preocupando a los inversores y que tiene un impacto directo en los bonos ya que, si el BCRA no se hace de recursos para pagar la deuda, el mercado se tensiona.

De hecho, se observa con cada vez mayor preocupación que en enero vencen u$s 1000 millones con acreedores privados, mientras que las reservas netas apenas superan u$s 1200 millones.

Los analistas de Adcap Grupo Financiero dijeron que el nivel de reservas del BCRA sigue bajo muchísima presión, y estamos en un régimen de alta inflación, y esta vez, la inflación sube sin devaluación.

"Desde la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y con la incorporación de Gabriel Rubinstein como viceministro, vemos que hay cambios tibios pero positivos", dijeron.

Al mercado le sigue preocupando como tema central la lenta acumulación de reservas, lo cual condiciona la mejora que se pueda llegar a dar en los Globales.

Los analistas de Cohen dijeron que la paz transitoria también llega al mercado cambiario donde el BCRA no pierde divisas pero tampoco compra a niveles que le permitan contrarrestar el negativo que acumula en el mes.

"Ayer solamente compró u$s 11 millones al mismo tiempo que volvió a reducir el ritmo devaluatorio al 81% anualizado en comparación del 98% del viernes. La peor noticia fue que las reservas internacionales anotaron una caída de u$s 187 millones y quedaron en u$s 36.840 millones", dijeron.

En el acumulado del año, la deuda cae entre 34% y 26%, mientras que en la última semana, todos los tramos de la curva pierden más del 2 por ciento.

El factor global también complica

Además de las cuestiones locales, también el viento global sopla de frente.

Las tasas de los bonos soberanos americanos suben, lo cual genera un contexto desafiante para el resto de las curvas de bonos a nivel global. La deuda emergente opera sin cambios, mientras que los bonos de grado especulativo caen entre 0,4% y 0,6 por ciento.

De esta manera, se replica la tónica del día de ayer, en el que los bonos locales caen, acompañando la tendencia global.

"El clima más para el universo emergente durante la rueda de ayer explica en parte la caída de los globales argentinos. Estos, frente a la falta de anclaje local, con una macro muy deteriorada y la persistente inestabilidad política, ceden a las presiones de la coyuntura internacional"; dijeron desde Portfolio Personal Inversiones.

Además agregaron que "el sabor amargo que dejaron las palabras de Jerome Powell respecto a la política monetaria el viernes en los mercados del mundo, se extendió al comienzo de esta semana, y el segmento emergente sufrió", dijeron desde PPI.

Wall Street cae

Las acciones en Nueva York también operan a la baja. Tanto el Dow Jones, el S&P500 como el Nasdaq pierden posiciones, retrocediendo 0,74%, 0,93% y 1,1% respectivamente.

Asi, las acciones mantienen una racha bajista de tres jornadas consecutivas desde que Jerome Powell pronunciase su discurso en Jackson Hole el viernes pasado.

El mercado teme que la postura agresiva de la Fed para controlar la inflación, subiendo las tasas, terminen conduciendo a la economía americana hacia un escenario recesivo.

Las noticias macro han sido escasas desde que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dejó en claro su intención de subir la tasas de manera mas agresiva para reducir la inflación.

El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, y su homólogo de Nueva York, John Williams, reafirmaron esas afirmaciones el martes.

Los comentarios del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams elevaron la cautela ya que el miembro del FOMC remarcó la necesidad de ver subas de tasas adicionales.

"Creo que, dado que la demanda supera con creces la oferta, necesitamos obtener tasas de interés reales por encima de cero. Necesitamos tener una política algo restrictiva para reducir la demanda, y aún no hemos llegado", dijo Williams al Wall Street Journal.

Los analistas siguen estando divididos sobre el impacto que podrían tener en las acciones los comentarios recientes de los funcionarios de la Fed .

Por un lado, el banco de inversión suizo, Credit Suisse recomendó a los clientes sub ponderar las acciones globales luego del simposio de Jackson Hole.

En cambio, los estrategas de JPMorgan dicen que una lectura en el mercado laboral de EE. UU. que significa malas noticias para la economía es en realidad una señal alcista para las acciones.