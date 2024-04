Vence Cuota Simple: por qué los bancos se quieren bajar

La semana que viene habrá una reunión de la Secretaría de Comercio con el Banco Central para definir las condiciones de la continuidad del programa del gobierno Cuota Simple, para pagar determinados productos a plazo, que vence el martes próximo.

"Para nosotros, mejor que lo dejen caer. Que cada banco ofrezca los beneficios que quieran. El Ahora 12 mató gran parte de las promociones privadas", advierte el presidente de una entidad financiera más importantes de la Argentina, en estricto off the record, para evitar quedar en offside con las autoridades de turno.

Tarjetear en cuotas

El programa de fomento al consumo impulsado por el Gobierno nacional tiene el mismo coeficiente que la tasa de política monetaria. Por ende, con la última baja de tasas por parte del BCRA, pasó de costar 80% a una TNA del 70 por ciento. Esto significa una baja del 12,5% en el financiamiento de las compras en 3 y 6 cuotas fijas a través de esta iniciativa.

La tasa mensual, por lo tanto, pasó a ser del 5,83%, lo que representa una tasa del 17,5% para una compra en tres cuotas y del 35% para una en seis cuotas.

Esta actualización, que responde a la reducción de la tasa de interés de referencia del Banco Central, permite que más consumidores puedan realizar sus compras en una oferta de 29 rubros, entre los que se encuentra indumentaria, calzado, electrodomésticos y turismo.

Cifras oficiales

Febrero fue el primer mes de Cuota Simple, que tuvo un volumen de ventas de $ 396.059 millones, lo que implica un aumento del 78,3% interanual (muy por debajo de la inflación) y 4.851.824 operaciones, que implica una baja del 30,1% interanual. El ticket promedio durante el mes fue de 81.631 pesos.

Según el volumen de facturación, los principales rubros fueron "Indumentaria" (32,3% de las ventas), "Pequeños Electrodomésticos" (18,7% de las ventas) y "Calzado y Marroquinería" (8,7%). Del total de las compras a través del programa, el 55% se realizó en 3 cuotas y el 45% en 6 pagos.

Explicaciones

¿A qué obedece el descenso en la cantidad de operaciones, y la caída en ventas en términos reales del Cuota Simple con respecto al Ahora 12? En que los bancos no están actualizando los cupos disponibles para los pagos con tarjeta en sintonía con la inflación.

Entonces, los tarjetahabientes muchas veces no tienen el límite suficiente para comprar un electrodoméstico, por ejemplo, porque su tarjeta ya está 'tomada', como le dicen en la jerga financiera cuando ya no le queda más cupo disponible para seguir consumiendo.

Negociación

Atentos, desde el gabinete económico le pidieron a los bancos una adecuación de esos límites en función de las condiciones de mercado, pero las entidades dijeron que lo tienen que analizar.

Pero no hay plazo para eso: desde el equipo económico le hicieron el planteo a los bancos de la necesidad de aumentar el cupo por inflación y de la situación en que están muchos con la tarjeta de crédito que ya no tienen más cupo para consumir, mientras los precios aumentan y su límite no.

Los banqueros tomaron el tema, pero dijeron que se trata de una decisión de toda la industria, por lo tanto deben consultar con los bancos nacionales, con los extranjeros y con la banca pública.

Además, deben cuidar su cartera, para que no les suba la morosidad en un contexto de caída de la actividad económica. Y no les pueden subir a quienes tienen deudas, desde ya.