Swap con China: el BCRA deberá desembolsar u$s 4900 millones

La activación del segundo tramo del swap con China había sido el 18 de octubre del año pasado, por 47.000 millones de RMB, equivalentes a u$s 6500 millones, pero hubo u$s 1600 millones que no se utilizaron, según pudo saber este diario por fuentes involucradas con las negociaciones bilaterales, ya que el BCRA no da información al respecto, por considerarlo un tema confidencial.

Son u$s 4900 millones que pudieron ser aplicados a objetivos de desarrollo del comercio bilateral y a la estabilidad de los mercados financieros en la Argentina, según se estableció en octubre pasado entre los titulares del BCRA de entonces, Miguel Pesce, y del PBoC, Pan Gongsheng, que habían realizaron un encuentro técnico en el marco del MOU (Memorandum of Understanding) que tiene cuatro áreas de acción: Investigaciones económicas, Internacionales, Superintendencia y Operaciones.

En consecuencia, son estos u$s 4900 millones lo que se debe pagar en cuatro cuotas, correspondientes a junio, julio, agosto y septiembre. Son dólares que el Banco Central no tiene líquidos en sus reservas, que recién ahora pasaron a estar en break even luego del rojo que heredó de la administración anterior, conducida por Miguel Pesce.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, confirmó que antes de fin de mes viajará a China sin dar motivos precisos, lo que encendió rumores en el mercado sobre la posible renovación de este swap, de modo de rollearlo hacia adelante, entre seis meses y un año, para darle algo de margen al BCRA en momentos de ahogo financiero como los actuales, donde buscan dólares de todos lados para desarmar el cepo cuanto antes.

Sin embargo, quienes siguen el tema aseguran que, si fuese para cancelarlo, ni siquiera viajaría. Por eso, creen que es para mantenerlo, ni siquiera para ampliarlo, porque no necesitan la plata, sino simplemente a modo de precaución, para tenerlo de reserva, justamente en las reservas del BCRA, para el momento en que se abra el cepo cambiario de forma definitiva.

La tasa que se paga por el swap es confidencial, pero quienes siguen el tema aseguran que es del 6,6%, porque es 400 puntos básicos por encima de la tasa Shibor, que está en el 2,6% anual. Shibor son las iniciales de Shanghai InterBank Offered Rate, que es la tasa promedio de 18 bancos comerciales.

Para Fabio Saraniti, CEO de Win Securities, el viaje de Bausili es para renovar el swap hasta que el Central recupere reservas.

"Ya quedó claro que la Argentina con China no se va a pelear, pese al ruido que hubo al principio de la campaña. Lo van a mantener el swap, ni siquiera subirlo, ya que no necesitan la plata, sino que lo van a hacer solamente como precaución para tener esos dólares para el momento en que abran el cepo", explicó Saraniti.

Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, coincide que el viaje puede tratarse de un intento de reflotar el swap para utilizarlo como reserva en caso de liberar el cepo.

"Todo es posible la verdad. Creo que la posibilidad que se puede dar es la de ver en qué estado está el convenio firmado, posibilidades de reflotarlo y montos. La ventaja es que teóricamente pueden sumarlos como reservas, la desventaja es que siguen siendo chino dependientes en este tema y con la regularización de los pagos de importaciones vencidas, su uso es menos importante".

Para Juan Manuel Carnevale, especialista en mercados de capitales, la activación del swap no es más que inflar las reservas de forma artificial, lo que le genera un costo al país que es confidencial.

"Hay que tener en cuenta el elevadísimo déficit comercial con China y analizar qué piden a cambio de eso, tanto a nivel financiero como político. Incluso, si Estados Unidos nos presta plata, estarían contentos si fuese para cancelar deuda con China", completa.