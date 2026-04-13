Con una caída sostenida del tipo de cambio, en lo local, y en medio de una volatilidad marcada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que levanta el precio del crudo hasta nuevos techos, es cada vez más complejo entender el panorama que se le avecina a la Argentina en materia económica. El economista Iván Carrino visitó Cuentas Claras en El Cronista Stream y trató de desentramar cuál es el panorama del Gobierno y qué hay que esperar con respecto al tipo de cambio. El más reciente anuncio de Donald Trump respecto a la intervención de la marina norteamericana en el Estrecho de Ormuz volvió a hacer saltar el precio del crudo —hoy se encuentra cercano a u$s 102,80 por barril— y, lejos de afectar las cuentas públicas, esta podría no ser una noticia tan negativa para la gestión de Javier Milei, según Carrino. El economista aseguró que “esta crisis está generando un efecto contrario” al esperado. “Veo una profundización de la caída del dólar en casos como el de Argentina. ¿Por qué? Porque ahora somos exportadores netos de energía. De repente, la suba del petróleo, paradójicamente, nos pega bien por el lado de la balanza comercial. ¿Nos va a pegar mal en la inflación? Obvio", esgrimió. Asimismo, el especialista valoró el manejo de la economía y destacó la labor del Gobierno en materia económica, puesto que “hoy en día, el dólar no está en el techo de la banda, está cada vez más lejos. No tenés dólares siendo vendidos para sostener el tipo de cambio”. “No es cierto que dependamos de agentes políticos o económicos de los Estados Unidos”, garantizó Carrino cuando fue consultado por aquellos economistas que se referencian como liberales y sostienen que Milei tiene un grado alto de dependencia con EE.UU. Con respecto a las cuentas públicas, destacó que hay un “proceso más creíble” desde que asumió Milei y que, producto de ello, “la economía se está reestructurando”. Sin embargo, aportó que “la industria manufacturera no está pasando un buen momento”, pero concluyó afirmando, para aquellos detractores del oficialismo, que “si la economía crece este año, y crece el próximo y el que viene, el empleo va a mejorar”.