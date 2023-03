Una mayor demanda de dólares por los bancos se unió a la fuerte venta del BCRA

Dos bancos privados líderes del mercado importaron la semana pasada u$s 250 millones desde los Estados Unidos para estar abastecidos de billetes físicos para el caso en que los ahorristas se lo demandaran.

Esta importación fue previa a los pedidos de las entidades del sistema al Banco Central por u$s 54,4 millones en billetes para hacer frente a hipotéticas extracciones de los clientes en las sucursales, según tascendió.

La próxima jugada si sube el dólar blue: un canje de deuda con privados para alargar plazos



Tras el canje de deuda, cambia el escenario y ahora recomiendan invertir en estos bonos



Pago de salarios

"No es mucho, no se ve nada inusual. El retiro de dólares está por debajo de lo normal. Siempre hay demanda de dólares billetes, y en especial cuando se acercan fecha de pago de salarios. Se ve que la conducta es comprar dólares solidarios y sacarlos, pero no se observó nada inusual con la demanda", relativizaron ante la consulta en el Banco Central.

No obstante, no fue una buena jornada del BCRA en el mercado. La entidad vendió u$s 95 millones al mercado para asistir a las importaciones, pero los u$s 54,4 millones para los bancos circularon por otro carril, ya que eso se refleja en la columna de depósitos, no es mercado de cambios.

Dos bancos privados líderes del mercado importaron la semana pasada u$s 250 millones desde los Estados Unidos para estar abastecidos de billetes físicos para el caso en que los ahorristas se lo demandaran.

A cuatro jornadas de que cierre marzo, el Central acumula un saldo negativo en el mercado de u$s 1563 millones, que compara con los u$s 420 millones que compró en el mismo período de 2022.

Transferencia de billetes

El analista Salvador Vitelli explicó que la semana pasada el sistema le pidió al BCRA transferencia de billetes por u$s 45 millones. "Si uno mira la evolución de los depósitos, que dan hasta el 21 de marzo, en esos dos días de la semana pasada bajaron u$s 47 millones".

A su juicio, los retiros de depósitos de este lunes fueron levemente inusuales porque aumentó el volumen con respecto a la semana anterior. "Los lunes los bancos piden el camión de caudales para atender necesidad de retiro de los depositantes. Pero el sistema hoy se encuentra líquido: hay un dólar por cada cinco prestados, y al tomar encajes más depósitos, hay liquidez por encima del 100%", tranquilizó Vitelli.

Esta importación fue previa a los pedidos del lunes de las entidades del sistema al Banco Central por u$s 54,4 millones en billetes para abastecer extracciones de los clientes en las sucursales, según tascendió.

Retiro de depósitos

A su entender, la pesificación de los bonos de la ANSeS fue un termómetro: "En la medida en que la gente se asusta, retira depósitos. Mauricio Macri dijo que el BCRA estaba usando los depósitos en dólares de la gente, pero nada impide usar los encajes y luego devolverlos. De todos modos, las reservas líquidas (las netas restándole el oro y los DEGs), hace rato que son negativas".

Desde el anuncio de las nuevas medidas económicas de la semana pasada, el dólar logró estabilizarse, al punto que el MEP, que quedó sin cambios en $ 376, prácticamente igual que el dólar turista, que está en $ 375 para gastos de hasta u$s 300 mensuales con tarjeta en el exterior.

El contado con liquidación apenas avanzó 0,6% a $ 389, mientras el blue quedó un peso más arriba en $ 390, muy lejos del dólar Qatar en $ 429, para gastos de más de u$s 300 por mes con tarjeta en el extranjero.