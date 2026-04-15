Los inversores buscan oportunidades en acciones que no tuvieron un rally desde el estallido de la guerra. De esta manera, las valuaciones en Oil & Gas quedaron ajustadas y los analistas encuentran oportunidades en otros papeles. ¿Cuáles son las acciones favoritas de los analistas de cara a las próximas semanas? Dentro del mercado accionario local comienzan a darse movimientos de carteras. Aprovechando el fuerte rally registrado en las acciones del sector de Oil & Gas, sustentado por el rally del petróleo desde el estallido de la guerra en Medio Oriente, los inversores comienzan a tomar ganancias en dicho sector y buscar posicionarse en otros papeles. En medio de dicha estrategia, los inversores buscan rotar hacia aquellos sectores en el mercado local que quedaron retrasados y que no se habían vistos directamente favorecidos por el rally del crudo, tales como el sector bancario, de servicios y de materiales. Así, bajo la expectativa de una continuidad en la suba en las acciones argentinas, los inversores buscan girar sus carteras vendiendo las acciones ganadoras y comprando las acciones que hasta ahora fueron las perdedoras, o que eventualmente, no tuvieron una buena performance recientemente. Matias Waitzel, socio de AT Inversiones, indicó que ya hay una rotación de carteras en marcha. “Vemos una salida de acciones petroleras y una posterior entrada en bancos, materiales y tecnología. El sector financiero es el más mencionado como destino: valuaciones comprimidas después de un 2025 difícil, encajes reduciéndose, y recuperación gradual del crédito como tesis. Banco Macro y BBVA Argentina son los nombres que más aparecen. En materiales, el rebote del cemento en marzo +11% interanual y el cambio accionario en Loma Negra agregan un catalizador concreto”, detalló. Maximiliano Tessio, analista financiero, coincidió en que se esta viendo una rotación incipiente desde energía hacia sectores rezagados. “El driver inicial fue la corrección del Brent desde la zona de u$s 110 a u$s 115 hacia niveles de u$s 95 a u$s 100, aunque la falta de definiciones en las negociaciones entre EE.UU. e Irán vuelve a introducir volatilidad y podría sostener parcialmente el atractivo del sector energético en el corto plazo”, comentó. De esta manera, y desde el lado operativo, Tessio entiende que, tras el liderazgo de las petroleras, ahora empieza a aparecer valor relativo en otros sectores. “El valor relativo lo vemos puntualmente, en bancos, como Galicia, Macro o BBVA, los cuales ya muestran subas del orden del 15% a 20% en el último mes. Sin embargo, todavía operan con descuentos cercanos al 20% a 25% vs la región y con perspectivas de crecimiento del crédito de 20%-30% real para este año”, indicó. Finalmente, agregó que también ve oportunidades en sectores ligados al ciclo doméstico, como materiales (Loma Negra) o industriales, donde los primeros datos de actividad empiezan a mostrar rebotes, aunque todavía incipientes. “Más que un cambio abrupto, esperamos una rotación gradual hacia sectores rezagados, en la medida en que se consolide la estabilidad macro y el contexto externo acompañe”, dijo Tessio. Tomando en cuenta la dinámica de las acciones en la última semana, las acciones de Banco Macro, Grupo Financiero Galicia, Mercado Libre, Grupo Supervielle, Corporación América, BBVA Argentina y Loma Negra registran ganancias de entre 3% a 9,3%. En cambio, papeles de Vista, YPF, TGS, Edenor, Pampa y Central Puerto evidencian retrocesos de entre 2% y 8%. Esto quiere decir que el mercado estuvo vendiendo principalmente acciones del sector energético para pasarse a los sectores bancarios y de materiales, confirmando que dicha rotación se esta haciendo presente en el mercado. La clave hacia adelante es determinar si tal proceso puede seguir materializándose hacia adelante o si es un simple movimiento de corto plazo. Los analistas de Sailing Inversiones consideran que es posible que se de una rotación en acciones y que dicho proceso ya haya comenzado a gestarse en el mercado local. “Tras un período donde el liderazgo estuvo claramente concentrado en el sector energético ,impulsado por la mejora en fundamentals, precios internacionales y buenas valuaciones empieza a observarse un mayor interés relativo en sectores que habían quedado rezagados”, afirmaron En ese sentido, destacaron que el sector financiero aparece como uno de los principales candidatos a capturar esta rotación. “Los bancos se verían beneficiados por un contexto de tasas más estables y más bajas, que favorece la recuperación del crédito y debería comenzar a reducir la mora . Además, en un escenario de mayor normalización macro y baja de riesgo país, el sector suele ser uno de los primeros en reflejar la mejora en expectativas”, comentaron. Por otro lado, desde Sailing Inversiones ven valor en sectores más cíclicos que podrían empezar a reaccionar si se consolida la recuperación de la actividad. “La construcción es uno de ellos, especialmente si mejora el acceso al crédito y se reactivan proyectos postergados. A esto se suma el agro, que sigue siendo un pilar estructural de la economía argentina y puede capturarse a través de jugadores como Cresud, combinando exposición a la producción agrícola con activos inmobiliarios rurales”, agregaron. En lo que respecta al S&P Merval en dólares, el mismo muestra una fuerte recuperación en las últimas semanas. Desde comienzo de marzo, es decir, desde el estallido de la guerra, el índice local pasó de u$s 1830 hasta los u$s 2216 actualmente, es decir, registra un avance 21%. Aun así, el índice local se ubica 19% debajo de sus máximos históricos de u$s 2735. La recuperación mas fuerte del ultimo mes se dio gracias a que existe un componente petrolero dentro del índice. Sin embargo, la clave hacia adelante es si el rally en el índice local podría seguir siendo sostenido por el sector petrolero o si el mismo podría sustentarse gracias a otros sectores. Ignacio Sniechowski, head de research de IEB, detalló que el rally experimentado por las compañías de Oil & Gas llevaron a un notable repunte para el S&P Merval, ganando más de un 14% en dólares en los últimos treinta días dado el alto peso que mantienen dichas compañías en la composición del índice. Hacia adelante, espera que se de una rotación sectorial en el mercado de acciones. “La recuperación del índice de acciones argentinas se vio favorecido principalmente por las compañías ligadas al precio del crudo, situación que ha comenzado a cambiar en las últimas semanas en vista de una resolución del conflicto en Medio Oriente. Es así como se comenzó a observar una rotación sectorial tras la toma de ganancias en el sector Oil & Gas”, detalló Sniechowski. En línea con ello, y como contracara a la baja de las acciones de Oil & Gas, el especialista de IEB remarcó que se vio favorecido el sector bancario. “Las valuaciones de los bancos se encontraban fuertemente castigadas luego de un 2025 desafiante para el sector, a lo que se sumó una reducción en los niveles de riesgo, una mayor estabilidad en la tasa de interés y una reducción de encajes para el sector, auspiciando un escenario favorable hacia adelante”, sostuvo. Hacia adelante, desde IEB han rotado parte de la cartera de acciones, tomando ganancias en en Oil & Gas y Telecomunicaciones con la reducción de YPF (YPFD) y Telecom Argentina (TECO2) para luego rotar hacia el sector bancario por medio de Banco Macro (BMA) y BBVA Argentina (BBAR). Con una visión similar, Joaquin Álvarez, CEO de Fincoach, agregó que con el incremento del precio del petróleo y del gas, han buscado tomar ganancias parciales en posiciones de oil and gas y rotar a otros sectores y a otra empresa. “En términos relativos las valuaciones vemos puntos atractivos de entrada. El primer sector que nos gusta es servicios financieros. Creemos que A3 es un papel interesante en términos de evaluaciones. Otro sector atractivo es real estate, y allí IRSA se destaca por sus valuaciones y por expectativas de apreciación de metro cuadrado hacia adelante. Por último, el sector bancario ha sido golpeado y creemos que tiene una combinación atractiva de evaluaciones, un price to book relativos”, indicó. Sobre el sector bancario, Álvarez agregó que una variable clave sobre el mismo es la mora. “Creemos que en este primer trimestre probablemente ya hayamos llegado a un pico en la mora. Hacia adelante, en este escenario de crecimiento económico de Argentina, las acciones del sector bancario deberían rebotar o continuar un sendero de crecimiento. Nos gustan son Banco Macro y Grupo Financiero Galicia”, puntualizó. Existe una clásica estrategia en el mercado global que es la de vender acciones que sean ganadoras y comprar aquellos papeles que hayan sido los perdedores en los últimos meses. Analizando la dinámica sectorial quedó en evidencia que tal proceso pueda acelerarse. En ese sentido, en términos de valuaciones, los analistas señalan que el sector energético quedó con valuaciones ajustadas, mientras que los bancos quedaron retrasados. Los analistas de Adcap Grupo Financiero remarcaron que las acciones del sector energético se encuentran saturadas, mientras que los bancos se posicionan con valuaciones atractivos y que los papeles de servicios son vistos como un trade defensivo. “Vemos a la energía cada vez más saturada. Par Vista le vemos aun un potencial del 20%, siendo la mejor apuesta sobre el rally del petróleo. En menor medida vemos potencial de 16% en YPF”, indicaron desde Adcap Grupo Financieros. A su vez, para los bancos, a estos los ven baratos, pero con fundamentos rezagados “Las valuaciones del sector comprimieron tras haber quedado significativamente por detrás del desempeño de Energía. Las mismas se encuentran en su nivel más bajo del ciclo actual y podría representar un punto de entrada para inversores pacientes. Una compresión del riesgo país, acumulación de reservas, crecimiento del crédito, estabilización de la morosidad y menor costo de riesgo son los principales catalizadores”, dijeron. Desde el lado de la estrategia, los analistas de Adcap Grupo Financiero remarcan que hasta que los catalizadores positivos no comiencen a materializarse, mantienen una posición de baja ponderación. Finalmente, resaltaron que el sector de servicios se muestra como un play más defensivo. “La infraestructura regulada y el sector eléctrico ofrecen hoy el mejor posicionamiento ajustado por riesgo. Presenta una menor correlación con el Brent, beneficiándose de tarifas más estables o de la desregulación del mercado energético, con opcionalidad de crecimiento (TGS). Vemos en el sector una menor saturación y mejor punto de entrada”, indicaron. En ese sentido, ven valor en Central Puerto en el que esperan un sólido resultado en el primer trimestre, con mayor generación de caja, mejora en balances y atractiva capacidad de dividendos.