Después de más de dos meses y medio de movimientos laterales en el índice bursátil argentino, el sector financiero emerge como el principal candidato para liderar las subas del Merval en 2026, según el análisis de la consultora Delphos publicado en su último informe de mercado.

La firma especializada en análisis financiero detectó una marcada rotación sectorial en el comportamiento del índice líder de la Bolsa de Buenos Aires, donde los sectores que protagonizaron la primera etapa del actual régimen económico ahora muestran un desempeño rezagado, mientras los bancos —que habían quedado relegados— experimentan una notable recuperación.

El cambio de liderazgo en el Merval que ve Delphos

Entre el 31 de octubre y el 4 de diciembre de 2025, los sectores de oil & gas, materiales y utilities encabezaban las ganancias del mercado accionario local. En ese mismo período, los bancos se mantenían entre los perdedores del índice.

Sin embargo, desde principios de diciembre pudo apreciarse una inversión de roles. “Desde entonces, se observa una rotación sectorial hacia los activos que habían quedado atrás, destacando la recuperación de bancos, Cresud e IRSA”, señala el informe de la reputada consultora.

Esta rotación no es casual. Delphos identifica varios factores estructurales que posicionan al sector financiero como el más favorecido en el escenario macroeconómico actual.

¿Por qué los bancos son ahora la apuesta ganadora?

La consultora enumera condiciones específicas que configuran un entorno particularmente favorable para las entidades financieras argentinas.

“Tasas reales estables y un tipo de cambio sin sobresaltos configuran un entorno particularmente favorable para los bancos”, explica el análisis. Este marco de mayor estabilidad macrofinanciera contrasta con la volatilidad que afecta a otros sectores, especialmente el energético.

El precio del petróleo se ha convertido en un factor de incertidumbre para las petroleras que anteriormente lideraban el índice. Según Delphos, “si la volatilidad del precio del petróleo persiste, este rebote podría seguir impulsando la rotación hacia el sector financiero” .

Actualmente, el crudo Brent opera en torno a los u$s 64 por barril, registrando caídas cercanas al 4% en jornadas recientes, lo que presiona las perspectivas de rentabilidad del sector oil & gas.

Próximos balances: viento a favor para bancos

Otro elemento que refuerza la tesis alcista sobre el sector financiero son los resultados trimestrales que se conocerán próximamente. Delphos anticipa que “los próximos balances del sector podrían verse beneficiados por la recuperación de los activos financieros tras las elecciones en los Estados Unidos” .

En contraste, las petroleras “podrían reflejar cierto deterioro en márgenes producto de la baja del crudo, aunque parcialmente compensado por mejoras operativas y de eficiencia”, advierte el informe.

Esta divergencia en las expectativas de resultados empresariales alimenta la rotación de capitales desde el sector energético hacia el financiero.

Argentina, rezagada en el contexto regional

Mientras los mercados latinoamericanos experimentan un fuerte ingreso de capitales globales en este inicio de 2026, Argentina se mantiene como la excepción regional.

“Se nota con fuerza el posicionamiento de fondos globales en activos periféricos, entre ellos los latinoamericanos”, observa Delphos. México es una de las plazas más favorecidas por su profundidad y liquidez, mientras Brasil muestra fortaleza con empresas como VALE liderando el movimiento. Chile también exhibe un desempeño sobresaliente, impulsado por el cobre y la mejora de su moneda.

“Argentina sigue siendo la excepción, muy apartada de los flujos y momentum actual”, reconoce la consultora, que identifica posibles causas: “¿Rotación regional? ¿Salida de fondos post blanqueo? ¿Consolidación post salto electoral?”.

A pesar del rezago relativo actual, Delphos mantiene una visión optimista sobre los activos argentinos. “Creemos que estas [razones] podrían estar detrás de la debilidad relativa de los activos domésticos, la cual consideramos transitoria dadas las buenas valuaciones locales y las excelentes perspectivas para 2026”, sostiene el análisis.

La firma identifica dos catalizadores clave a monitorear: el tratamiento legislativo de la reforma laboral, que “se encuentra en el foco del análisis de los inversores”, y el precio del petróleo, que representa “el principal desafío para la bolsa doméstica”.

Ante este panorama, la consultora recomienda “seguir diversificando sectorialmente los portafolios”, aunque privilegiando la exposición al sector financiero como apuesta principal en el corto y mediano plazo.

La consultora proyecta que, en un escenario de mayor estabilidad macrofinanciera y con tasas reales estables, los bancos están mejor posicionados que otros sectores para capitalizar el eventual rebote del Merval tras meses de consolidación lateral.