El dólar oficial hoy lunes 23 de febrero se ofrece a $ 1345 para la compra y $ 1395 para la venta, en las pantallas del Banco Nación. Así, la divisa acumula una fuerte caída en lo que va de febrero (retrocedió $ 70). Además, se ubica $ 85 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). No alcanzaba un valor tan bajo desde el 15 de octubre del año pasado, cuando cerró en $ 1.385. En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1342,30 para la compra y $ 1392,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1595,93. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, durante febrero los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,8% correspondiente al dato del IPC de diciembre 2025. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1833 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. Por su parte, el dólar blue hoy lunes 23 de febrero cotiza a $ 1410 para la compra y $ 1430 para la venta. El paralelo, que revierte así la suba que tuvo durante el jueves, lleva perdidos $ 45 desde que comenzó el mes y $ 100 respecto desde que arrancó el año ($ 1530 para la venta). Así, la brecha entre el oficial y el informal es de 1,77%. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el miércoles la entidad adquirió u$s 167 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 2421 millones en 33 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 46.261 millones. El dólar oficial hoy lunes 23 de febrero opera a $ 1395 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco: Los dólares del colchón empezarán a fluir hacia el mercado de capitales. Tras la aprobación y reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dio este jueves un nuevo paso, al publicar una Resolución General que autoriza a quienes hayan optado por el “Régimen de Declaración Jurada Simplificada para el Impuesto a las Ganancias” a operar y transferir acciones, bonos, obligaciones negociables, suscribir fondos comunes de inversión y, también, criptomonedas. El regulador autorizó losdepósitos en efectivo en las cuentas bancarias de los ALyC, de los agentes intervinientes en la colocación de FCI y de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Leé la nota completa en este enlace.