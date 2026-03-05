El presidente Javier Milei fue ayer de visita al Centro de Monitoreo de VISA Argentina, justo cuando la compañía nombra a un nuevo CEO para su joya de la corona y reciente adquisición, la dueña de Banelco y Pago mis Cuentas, Prisma Medios de Pago y Newpay, del mismo grupo inversor que las integraba en una sola compañía. En octubre de 1999, cuando por seis meses fue miembro del directorio de Visa representando al HSBC, Mariano Reisin jamás hubiera imaginado que veintiseis años más tarde volvería a Visa para ser el CEO de Prisma Medios de Pago y Newpay. Se trata de las dos empresas que recientemente compraron, en una transacción que fue considerada como el ‘deal del año’ para el mercado, que la estima en u$s 1230 millones. A Reisin, un MBA del CEMA que empezó en el Bansud y en el Banco Mayo, se lo considera un trotamundos, ya que estuvo sólo cuatro años en el HSBC en la Argentina para mudarse a las oficinas del banco en Singapur primero y en Tailandia después. Allí fue Head de Reatil Banking & Marketing, para pasar luego a los headquarters de Londres, promovido a Head Global de Reatil Banking Operations. De vuelta en el país, fue Chief Commercial Officer de Prisma hasta debutar ahora en su nuevo rol de CEO. Reisin tendrá como jefa a la ex Citi Gabriela Renaudo, country manager para Argentina y Cono Sur de Visa, quien además es la vicepresidenta segunda de la AmCham. En Payway, en tanto, queda Martín Kaplan como CEO, con tres promociones que se sumaron al equipo directivo: Ricardo Herz con el estratégico rol de Chief Operating Officer, Alejandro Ciotti como Chief Technology Officer y Eliana Tylkovitch como Chief Legal Officer. En tanto, siguen como Chief Business Officer Emiliano Porciani, como Chief Financial Officer Ernesto Viola, como Chief People Officer Patricio Marzialetti y como Chief Strategic Partnerships Officer Tomás Flaherty.