El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) destinará $ 13.000 millones para financiar películas argentinas a través del mercado de capitales, a razón de hasta u$s 100.000 por cada film. Ya empezaron por cuatro y tienen cuatro más en carpeta. En la Argentina hay 100 productoras, así que si cada una hiciera una película por año en promedio, serían 100 películas anuales a financiar. El economista Carlos Pirovano, presidente del Incaa, fue vicepresidente del Banco BICE, director de Garantizar y subsecretario de Inversiones durante los dos períodos de Mauricio Macri en la jefatura de Gobierno porteña. Incluso trabajó luego con el exministro de Producción Francisco Cabrera, durante la gestión de Cambiemos, y conocía a los directivos del Mercado Argentino de Valores (MAV), entonces les propuso un nuevo esquema original de financiamiento. El Incaa participó como promotor e inversor, logrando así el impulso de la actividad cultural, mediante un mecanismo de oferta pública, transparente y a tasas de mercado. La operación, realizada mediante la negociación de pagarés bursátiles en el MAV, es un nuevo paso de gestión en términos de transparencia, agilidad y articulación entre el sector público y el privado, generando un nuevo canal de fondeo para la industria audiovisual. Los pagarés —adquiridos por el Incaa— fueron emitidos bajo la modalidad de pagarés bursátiles electrónicos a la vista con ajuste Badlar, un instrumento recientemente impulsado por la Bolsa de Comercio de Rosario y el MAV, con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Se trata de una nueva herramienta que fortalece el acceso al financiamiento productivo mediante productos innovadores, simples y dinámicos. “La productora debe ir a una Alyc, emitir un pagaré y nosotros se lo compramos. La tasa es la mejor del mercado en cualquier actividad”, explica Pirovano, y pasa a detallar las tres opciones que hay. A la tasa de plazo fijo del Banco Nación en caso de que deseen tasa fija, Badlar si quieren variable, y a la tasa de plazo fijo en dólares si quieren hacerlo en moneda extranjera. Si bien Pirovano es consciente que se trata de una inversión de riesgo, la ventaja es que la industria audiovisual tiene un entramado particular, de ayudas de distintos tipos, subsidios de parte de los Estados y apalancamientos crediticios. “Por lo tanto, si se logra vendérsela a una plataforma por u$s 500.000 y hacer una taquilla por otros u$s 300.000, ya se le hace una ganancia del 30%”. A su criterio, es un mecanismo para hacer transparente los microcréditos del Incaa, ya que el organismo toma estos pagares electrónicos y podría colocarlos en el mercado y apalancar el crecimiento con un multiplicador del propio crédito. “El día de mañana, si el mercado se desarrolla, los propios directores podrían emitir estos pagarés o entrar al mercado con obligaciones negociables. Claro que es un proceso de aprendizaje, ya que las productoras nunca hicieron esto de tener que buscar una Alyc para emitir el pagaré y financiarse. Claro que antes le hacemos el análisis crediticio para ver que sean solventes”, concluye.