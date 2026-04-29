Miles de colombianos buscan mejorar sus ingresos y calidad de vida a través de oportunidades laborales en el extranjero. En ese camino, Estados Unidos sigue siendo uno de los destinos más atractivos por la posibilidad de acceder a empleos mejor remunerados. Sin embargo, el proceso para obtener una visa de trabajo en Estados Unidos se ha convertido en un punto crítico para quienes desean migrar legalmente. La necesidad de cumplir requisitos formales y recibir aprobación consular representa una barrera para muchos aspirantes. Pero ese mismo escenario ha abierto la puerta a engaños. Las autoridades detectaron un aumento en fraudes relacionados con supuestos trámites de visas para colombianos, lo que encendió las alertas oficiales. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió una alerta por una modalidad de fraude que circula en redes sociales. En estos contenidos se promociona un supuesto programa que permitiría trabajar para empresas estadounidenses sin cumplir requisitos habituales. Según explicaron funcionarios consulares, estas ofertas prometen beneficios inexistentes como la exención de una oferta laboral o la eliminación de entrevistas. Además, solicitan pagos a cambio de iniciar procesos que no tienen respaldo institucional. Uno de los elementos más llamativos del engaño es la promoción de una supuesta visa para trabajo remoto. Este esquema asegura que los interesados podrían acceder a empleos en Estados Unidos sin salir de Colombia y sin cumplir trámites tradicionales. Las autoridades fueron enfáticas en desmentir estas versiones y señalaron que ese tipo de publicaciones carecen de sustento. “la publicación no menciona fuentes oficiales ni detalla requisitos formales, canales institucionales o condiciones específicas”, indicaron desde la embajada. Frente a este panorama, los funcionarios reiteraron que ningún trámite migratorio válido se gestiona por canales informales ni requiere pagos a intermediarios no autorizados. También subrayaron que “estas omisiones indican que la información carece de respaldo verificable”. El proceso legítimo para obtener una visa debe realizarse únicamente a través de los portales oficiales del gobierno estadounidense. Allí se encuentran los requisitos, costos y pasos necesarios para cada tipo de visado, lo que permite a los solicitantes evitar riesgos en su búsqueda de oportunidades en el exterior.