Los cajeros automáticos siguen siendo una herramienta imprescindible para quienes necesitan obtener efectivo de manera rápida, incluso en un contexto en el que las billeteras digitales y los pagos electrónicos continúan ganando terreno.

Su disponibilidad las 24 horas, incluidos fines de semana y feriados, mantiene a las terminales físicas como un canal clave dentro del sistema financiero.

En diciembre de 2025, los bancos actualizaron los topes diarios de extracción y el Gobierno aplicó nuevos controles sobre movimientos digitales y retiros en efectivo. Los montos varían según cada entidad, el tipo de cuenta y el perfil del cliente.

¿Cuánto dinero se puede retirar por día en diciembre 2025?

Cada banco define un límite máximo diario para las extracciones por cajero automático. En la mayoría de los casos, estos topes pueden ampliarse desde el homebanking o la app oficial. Los valores vigentes para diciembre 2025 son:

Banco Nación: hasta $ 1.000.000 por día. Si el cliente tiene un límite menor, puede modificarlo desde la app.

Banco Provincia: límite de $ 400.000, con opción de ampliación digital.

Banco Ciudad: tope de $ 800.000, ampliable a $ 1.200.000 desde canales electrónicos.

Banco Galicia: hasta $ 400.000 por día y un máximo acumulado de $ 2.400.000 en cajeros propios.

ICBC: límite de $ 550.000 diarios.

BBVA: hasta $ 2.100.000, según el perfil del cliente.

Banco Macro: máximo de $ 400.000.

Banco Santander: hasta $ 1.000.000 diarios.

Estos montos aplican para cajeros propios y de la misma red. Si se utiliza una terminal de otra entidad, el límite puede ser más bajo por restricciones operativas.

¿Se pueden ampliar los límites del cajero automático?

Todos los bancos permiten aumentar el límite de extracción diario desde su plataforma digital. El monto autorizado dependerá de factores internos como:

Tipo de cuenta

Historial del cliente

Ingresos acreditados

Validaciones de seguridad

Por eso se recomienda revisar los topes vigentes antes de realizar extracciones elevadas.

¿Qué pasa con las billeteras virtuales y los controles?

Actualmente, más del 96% de los adultos opera con billeteras virtuales para pagar, transferir dinero, invertir o extraer efectivo. Debido a ese crecimiento, el organismo fiscal ARCA implementó nuevas regulaciones.

Cuando un usuario supera los topes definidos en movimientos digitales, deberá justificar el origen de los fondos con documentación válida, como:

Recibos de sueldo

Declaraciones juradas

Facturas de monotributistas y autónomos

Contratos de compraventa

Certificados contables

Extractos bancarios

¿Cuánto dinero se puede retirar sin que los bancos notifiquen a ARCA?

Tras las nuevas medidas, los bancos deben informar obligatoriamente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero solo cuando un usuario realice extracciones en cajeros automáticos superiores a $ 10 millones.

Los retiros por debajo de ese monto no requieren notificación automática, aunque quedan registrados en los sistemas internos del banco.