"Todavía queda por subir al mercado, cambió la conversación y operamos EE.UU. desde el celular"

Economista, master en Finanzas, pero focalizado en innovación, Juan Martín Aguado está al frente se IEB+, la plataforma fintech del grupo IEB que lidera Ignacio Abuchdid y que se ha transformado en uno de los líderes del mercado.

Su producto digital es una punta de lanza en la actividad de la Alyc, a partir de una propuesta de valor que contempla la posibilidad de operar directo en el mercado de EE.UU. y costos desvinculados de los fee por transacción.

En diálogo con El Cronista, Aguado explica cómo ha cambiado el perfil del inversor en el último año, qué cree que perfila el mercado como opciones de inversión y cuáles, a su juicio, pueden ser las joyas de los inversores en esta etapa.

-¿Qué cambió desde la perspectiva del público inversor en este año de crecimiento del mercado?

-Este año se hizo más sofisticada la operatoria, pero también todo el mundo empezó a animarse a comprar algún tipo de acción. En estos últimos meses se empezaron a escuchar otras conversaciones. Antes era "¿cómo compro dólares? ¿Cómo hago un T-1? Ahora la charla es ¿me pongo un poquito en bonos, en dólares, o en una ON corporativa? Pero lo que no queremos nosotros es que la gente, por haber leído una nota en el diario, diga bueno, sin saber nada, compren Pampa, YPF y Banco Macro, y que después la acción caiga y se quiera matar porque un papel no es líquido para el que tiene poco dinero. Por eso es importante que la gente vuelva a tener una formación y empiece a pensar cómo invertir mejor su plata. Qué invertir, cómo y qué hacer.

-¿Cómo los impactó la estabilidad del dólar después de haber movilizado tanto a la gente para resguardar valor?

-Durante mucho tiempo la conversación era cómo perder lo menos posible. Y en esa dinámica, mucha gente en términos reales perdió plata. Y hoy la coyuntura argentina pudo poner una conversación bastante más sana. De un país más estable.

-¿Qué están viendo como inversión destacada en la plataforma?

-Estamos viendo muy atractivo la operatoria, por ejemplo, de ETF, en los mercados de afuera, por ejemplo de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, si querés estar lo más conservador posible en el mundo. O ETF que replican el S&P, o criptos.

-¿Por qué elegir operar en un ETF directamente en EE.UU. antes que un Cedear de un ETF?

-Obviamente, primero, porque hay diferentes regulaciones de mercado. El mercado de Estados Unidos contra la regulación de mercado argentino. La segunda razón es la liquidez y la profundidad que tenga el mercado del activo. Que replique el precio del Cedear del activo afuera no significa tener la misma liquidez y la profundidad para querer comprar. La cantidad de ETF que hay afuera contra la cantidad ofertada acá, ahora Byma autorizó cinco, uno de Bitcoin, otro de oro, de Ethereum, el short del S&P y el de China. También, la clave es leer la letra chica, porque al final es casi un fondo común de inversión, que tal vez no tiene el activo, sino futuros del activo.

-¿Sigue vivo el carry trade?

-Obviamente, la tasa hoy en pesos sigue siendo como un negocio atractivo. Estar en Lecap sigue siendo hoy como una alternativa de bajo riesgo y con un rendimiento bastante atractivo. Nuestra recomendación principal en términos de tasa es seguir haciendo eso. Nosotros tenemos un fondo de Lecap y ahí también una performance que está muy bien.

-¿Replica Lecap con distintos plazos? ¿Lecap largos o cortos?

-Todos, pero más que nada con corto.

-¿Y un inversor más agresivo a qué apuesta hoy?

-Tenemos un fondo más agresivo que el de Lecap porque tiene ON corporativas, algo de bonos soberanos más largos. Y a partir de ahí se abren dos juegos. Uno es el bono soberano en dólares, que seguimos teniendo una visión constructiva para el 2025 en la Argentina, alineándose con el resto de la región. Y eso significa que el riesgo país va a comprimir más o menos 300 puntos más aproximadamente (cuando se realizó esta entrevista se ubicaba en 710 puntos). Entonces, ahí vas a seguir teniendo una compresión de rendimientos.

-¿Y en materia de acciones?

-El equity argentino, a uno le da un poquito de miedo cuando mira para abajo. Ahora está más o menos 170 puntos arriba, un montón, pero por otro lado todavía estamos afuera de los índices en el mundo. Entonces eso es como tomar agua con una manguera de bomberos. Porque si viene (el fondo) Templeton, estira un benchmark, que Argentina tiene que tener 0,5 de su fondo de un trillón de dólares, ese 0,5 es un montón para el mercado argentino. Y eso puede hacer que el equity argentino siga performando muy bien. Y uno tiene que pensar que esas situaciones de contexto se pueden dar.

-¿Quiénes vienen impulsando el rally del mercado?

-Todavía el inversor extranjero no entra en la Argentina. Primero, por historia. Cada vez que apostó, la última vez con (Mauricio) Macri, la puso y se quemó. Entonces hoy, hasta que no le digan que está en un índice, no entra. Eso tendría que pasar a mediados del año que viene, tal vez un poquito antes. Y por otro lado, el Cepo.

-¿Coincide con que hoy está impidiendo la entrada de inversiones?

-Gran parte necesita que se libere para estar tranquilos de un pago de dividendos o demás.

Sin comisiones

-Mencionaba que ustedes, por ejemplo, dan la chance de invertir en los EE.UU. directo. Entonces para comprar equity ¿para el inversor retail es mejor comprar acciones o ADR?

-Para el minorista, es acá. El que quiera entrar en YPF, es acá. Y es a través de un fondo. Un minorista que no sea profesional, lo mejor es delegar el trabajo en alguien que lo sepa hacer bien, y que lo hace todo el día. Si alguien quiere estar en acciones, recomiendo estar en un fondo que invierte en las 20 compañías argentinas de mayor capitalización, por ejemplo. Creo que el retail va por ahí, en escuchar, en entender carteras recomendadas dependiendo del perfil. Un individuo no se va a poner a operar directamente la curva de Lecap.

-¿Cómo evolucionó el público inversor que utiliza las apps de inversiones como la de uds?

-Hoy está dividido así, está entre un público de trader que conoce que opera solo, que usa la aplicación porque básicamente tiene ese beneficio de que no cobramos comisiones, resulta ser muy atractivo, porque no aplicamos fee, sino que se paga una membresía, un plan, de una suma depende de qué volumen de operaciones se realice, con la mayor parte de las que hace para un inversor minorista, sin costos, aun con grandes volúmenes. Operar fondo común de inversión o dólar MEP, es 100% gratis. Independientemente del monto. Y para los sofisticados, creemos que los precios son muy adecuados y competitivos con el resto del mercado. Sobre todo porque con nuestras herramientas se opera en un click en EE.UU. Luego, los retail, hay muchos otros que nos escriben por redes diciendo más información porque quieren dar sus primeros pasos.