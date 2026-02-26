El presidente Javier Milei se reunió con la gerente general de Visa para Argentina, Gabriela Renaudo; el director de Relaciones Gubernamentales para la región, Mauro Williams; y el director de Finanzas regional, Jorge Acosta. También participó el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. El encuentro, que se desarrolló en Casa Rosada, se dio en el marco del reciente anuncio de Visa sobre la firma de un acuerdo definitivo para adquirir Prisma Medios de Pago y Newpay en la Argentina, que maneja Banelco y actualmente pertenece al fondo Advent International. La operación, sujeta a condiciones de cierre, apunta a fortalecer la infraestructura de pagos digitales en el país, incorporar tecnologías avanzadas como tokenización y autenticación biométrica, y acelerar la adopción de soluciones innovadoras para consumidores y comercios. En 2019 Advent pagó entre u$s 724 millones y u$s 744 millones por el 51% de Prisma a un pool de 14 bancos , que eran Santander, Galicia, BBVA, Macro, Bapro, HSBC, ICBC, Patagonia, Itaú, Comafi, Nación, Santa Fe y Credicoop, más Visa, pero en 2022, cuando se vendió el 49% restante, se hizo en apenas u$s 350 millones, por lo que el total pagado fue casi u$s 1100 millones. Lo que se calcula ahora es que se vendió en u$s 1230 millones, con Prisma quedándose con Payway, que no es parte de esta transacción y seguirá siendo propiedad de fondos administrados por Advent International, continuando su operación de manera independiente como adquirente de comercios. “La volatilidad del peso argentino y las restricciones para girar dividendos erosionaron el precio transado. Tiró abajo el precio el hecho que Prisma opera sobre sistemas robustos pero antiguos. La inversión necesaria para modernizar la arquitectura es alta”, revelan en la City. “Si Prisma estuviera en el mercado brasileño o mexicano, con métricas operativas similares pero menor riesgo macroeconómico, su valoración podría haber superado los u$s 4000 millones y u$s 5000 millones". “Para Visa Inc es un golazo: compró la infraestructura de pagos de un país entero, además de la integración vertical del negocio”, observan en el mercado.