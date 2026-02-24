Mientras el dólar oficial sube 0,4%, lo que empuja al blue y al MEP, que tienen un alza en la misma medida, la gran pregunta que se hacen en las mesas es si ya terminó la senda bajista del dólar. Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, alerta que el viernes, al ser el último día hábil del mes, es el cierre de posiciones de los bancos en dólares, que empieza con 48 horas de anticipación, por lo que desde el miércoles puede llegar a atenuarse esta senda bajista. El otro dato lo aporta el economista Mauro Mazza, al señalar que el lunes que viene el Banco Central deberá pagar u$s 1000 millones por el vencimiento trimestral de los cupones del Bopreal 2026, más otros u$s 375 millones que debe pagar la provincia de Buenos Aires, por lo que puede empezar a tener una cierta tendencia alcista el tipo de cambio. Por otro lado, Quintana remarca que, durante marzo, la actividad económica suele volver a repuntar estacionalmente, por lo que se estima habrá mayor demanda de importaciones y, por ende, necesidad de divisas para pagarlas. El otro interrogante de la City es si el Gobierno puede, eventualmente, aprovechar esta baja en el tipo de cambio para ir eliminando algunas de las tantas trabajas que existen para que las empresas puedan dolarizarse. Por lo pronto, la única que eliminaron es la de distribución de dividendos, pero únicamente los del año pasado. Con los balances que se aprueben en abril, desde ese momento puede haber otra demanda de dólares para girar al exterior a sus casas matrices. “En principio en tema de regulaciones creo que el Gobierno va a seguir con pies de plomo. Va a ir de a poco, porque si bien hoy abundan los dólares, saben que se puede venir otro período de faltante. Pueden habilitar alguno para tomar deuda en dólares y eventual reducir el parking”, piensa Sebastián Menescaldi, director de EcoGo. Ramiro Tosi, director de Suramericana Visión, recuerda cuando, en otros gobiernos, habían habilitado a comprar hasta u$s 2 millones por mes, una alternativa que podrían llegar a poner, eventualmente, ya sea para las pequeñas y medianas empresas como para las de mayor envergadura. Claro que una mayor flexibilización cambiaria podría impactar sobre la inflación. “Si llega a haber algo de volatilidad inicial, después esa volatilidad del dólar le contamine al índice de inflación”, alertó. Por eso, consideró que el Gobierno avanza con cautela: “Yo creo que son bastante cuidadosos en el desarmado de esas restricciones pendientes”. Uno de los puntos centrales del debate es el cepo para empresas, pero eliminarlo requiere una estrategia gradual. “Eso obviamente va a tener un efecto en la operatoria bastante significativo, porque ahí ya se empieza a arbitrar un poco más el mercado”, señaló, pero advirtió al mismo tiempo sobre los riesgos de liberar completamente los flujos. “Si vos abrís demasiado esa ventanilla y después en el segundo semestre del año aparece esa demanda, bueno podés tener un segundo semestre en términos cambiarios complicado”, comentó Tosi. El dólar estuvo perforando los $ 1400, el nivel más bajo desde octubre pasado: este comportamiento ocurre mientras “la inflación aceleró”, lo que abre dudas sobre la sostenibilidad del nivel actual del tipo de cambio. El mercado cambiario está recibiendo un fuerte ingreso de divisas que supera la demanda. “Hasta ahora claramente la oferta de dólares fue superior a la demanda”, sostuvo, y agregó que esta situación está vinculada tanto a colocaciones de deuda como a factores estacionales. “Va a menguar obviamente el ingreso extraordinario de dólares que estás teniendo ahora por el lado financiero”, advirtió, en referencia a lo que puede llegara suceder en el segundo semestre del año.