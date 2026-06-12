El gobierno de Estados Unidos confirmó la implementación de inteligencia artificial como herramienta fundamental dentro de su política migratoria, marcando un cambio profundo en la forma en que se evalúa a quienes buscan ingresar, permanecer o solicitar una visa americana para el país.

Ya no se trata de un anuncio a futuro ni de un proyecto en fase de prueba: el sistema está activo y ya está siendo utilizado para tomar decisiones que afectan directamente a miles de extranjeros.

La medida se enmarca en un endurecimiento general de los requisitos de ingreso, que combina tecnología de punta con nuevas restricciones administrativas, y que en conjunto define qué perfiles son considerados aptos para entrar en territorio estadounidense.

El Departamento de Estado ya usa IA para decidir quién recibe una visa

Según reveló el medio Axios, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, impulsa la utilización de herramientas de inteligencia artificial dentro de los procesos de control migratorio.

El objetivo es detectar a personas que, de acuerdo con los criterios del Departamento de Estado, puedan mantener vínculos, manifestar apoyo o mostrar afinidad con organizaciones que el gobierno estadounidense tiene catalogadas como terroristas.

De acuerdo con el reporte, estos sistemas analizan grandes volúmenes de información disponible en redes sociales para identificar publicaciones, comentarios, interacciones o contenidos que puedan ser interpretados como respaldo a grupos considerados una amenaza para la seguridad nacional.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento de los controles de ingreso al país. Con la incorporación de inteligencia artificial, las autoridades buscan agilizar la revisión de antecedentes y detectar posibles riesgos de manera más rápida y eficiente que mediante los métodos tradicionales.

En caso de que el sistema identifique indicios de apoyo, colaboración o simpatía hacia organizaciones incluidas en las listas de terrorismo de Estados Unidos, los funcionarios migratorios pueden tomar esa información en consideración al momento de aprobar o rechazar una visa americana.

IA en migración de Estados Unidos: cómo cambia el control de visas en 2026. Fuente: Shutterstock

Nuevas restricciones masivas que afectan a decenas de países

En paralelo al uso de IA, Estados Unidos endureció su política de visas a través de proclamaciones presidenciales. Según el Departamento de Estado, desde el 1 de enero de 2026 quedó suspendida total o parcialmente la entrada y emisión de visas para nacionales de 39 países, además de personas que viajan con documentos emitidos por la Autoridad Palestina, ampliando una restricción previa que ya afectaba a otras 19 naciones.

A esto se suma otra actualización: desde el 21 de enero de 2026 se suspendió la emisión de visas de inmigrante para nacionales de 75 países considerados de “alto riesgo de uso de beneficios públicos”, bajo el criterio de que los inmigrantes deben ser financieramente autosuficientes.

Endurecimiento fronterizo y nuevas restricciones: el impacto de la inteligencia artificial en el ingreso al país. Fuente: Shutterstock

La frontera, el próximo escenario de la IA: del narcotráfico al escrutinio individual

El uso de tecnología avanzada no se limita a las visas. De cara a 2026, Estados Unidos implementará inteligencia artificial y análisis de datos en la frontera con México para detectar drogas, anticipar rutas y frenar el narcotráfico, como parte de su Estrategia Nacional de Control de Drogas. El plan marca un cambio de un modelo reactivo hacia uno basado en datos en tiempo real, capaz de identificar amenazas antes de que crucen hacia territorio estadounidense.