En México, millones de trabajadores que ya acumularon los 100 puntos que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) exige para solicitar un crédito hipotecario se están topando con una condición extra que se incorporó en el modelo de evaluación: contar con mínimo 6 meses de empleo formal continuo.

La medida forma parte del nuevo esquema T100, con el que el organismo público reemplazó el antiguo sistema que pedía 1,080 puntos.

Infonavit ahora exige 6 meses de empleo continuo para otorgar un crédito hipotecario

El requisito es claro: antes de iniciar cualquier trámite, el solicitante debe acreditar que cotizo de manera ininterrumpida ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante seis meses consecutivos.

No basta con tener trabajo a la hora de pedir el crédito hipotecario; la continuidad sin pausas es lo que el sistema de evaluación valida de forma automática.

Esto significa que cualquier interrupción en el registro ante el IMSS -ya sea por cambio de empresa, periodo sin contrato formal o baja temporal- reinicia el conteo desde cero. El trabajador tendrá que esperar nuevamente seis meses completos de cotización continua antes de poder avanzar con la solicitud.

Ya no será suficiente con 100 puntos, ahora los derechohabientes deberán demostrar también que tienen 6 meses de antigüedad en un trabajo formal. Fuente: Shutterstock

Qué pasa con tus puntos en el Infonavit si dejas de cotizar en el IMSS

Una de las dudas más frecuentes entre los derechohabientes es si perder el empleo significa perder también los puntos acumulados en el Infonavit.

La respuesta es parcial. El dinero guardado en la Subcuenta de Vivienda permanece a nombre del trabajador independientemente de que exista o no una relación laboral activa. Es decir, el ahorro no desaparece.

Lo que sí se detiene son las aportaciones patronales y el crecimiento de los puntos vinculados a ellas. Mientras no haya un empleo formal registrado ante el IMSS, el marcado simplemente se congela. En cuanto la persona consigue un nuevo trabajo y se reanudan las aportaciones, el sistema retoma el conteo y los puntos vuelven a crecer.

Otro cambio importante del nuevo esquema T100 es que el historial del Buró de Crédito ya no reduce directamente el monto del financiamiento que se puede ofrecer, lo que amplía las posibilidades de acceso para trabajadores con antecedentes crediticios imperfectos.

Cómo saber si ya puedes tramitar un crédito hipotecario del Infonavit

El Infonavit pone a disposición de todos sus afiliados la plataforma Mi Cuenta Infonavit, donde es posible revisar en tiempo real los puntos acumulados, el saldo de la Subcuenta de Vivienda, el historial de cotización y la precalificación crediticia. Todo proceso de consulta se realiza en línea, sin acudir a las oficinas.

Para ingresar sólo se necesitan tres datos:

Número de Seguridad Social (NSS)

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Correo electrónico activo

Una vez dentro, el portal indica si el solicitante cumple tanto con los 100 puntos como con el periodo de seis meses de cotización continua, los dos requisitos que hoy son indispensables para que el trámite pueda avanzar.