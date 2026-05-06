En el contexto de los intensos intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán, se presenta una nueva alianza que podría transformar el escenario global. En consecuencia, la flota naval estadounidense se encuentra en una situación de riesgo. La tensión entre Washington y Teherán ha alcanzado un nuevo nivel: ya no se trata únicamente de un conflicto bilateral, sino que China ha interrumpido de manera directa, dirigiendo su atención hacia los portaaviones estadounidenses como el máximo símbolo de su dominio naval. Según informes de Reuters, Irán se encuentra en la fase final de un acuerdo estratégico con China para la adquisición de misiles de crucero antibuque CM-302. Este misil supersónico, desarrollado por la corporación estatal china CASIC y presentado como “el mejor misil antibuque del mundo”, implica un cambio significativo en el equilibrio de poder en el Golfo Pérsico. Con un alcance aproximado de 290 kilómetros, opera a baja altitud y alta velocidad, lo que disminuye considerablemente el tiempo de respuesta de las defensas navales adversarias. La inclusión de este armamento en el arsenal iraní convierte una amenaza teórica en una variable estratégica tangible: por primera vez, la posibilidad de hundir o incapacitar un portaaviones de EE. UU. deja de ser una noción lejana. El contexto es explosivo: el golfo Pérsico, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, se ha convertido en un punto de fricción entre superpotencias. Los portaaviones estadounidenses, como el USS Abraham Lincoln y el USS Gerald R. Ford, cuestan miles de millones de dólares cada uno, concentran miles de tripulantes y cientos de aeronaves y representan décadas de dominio marítimo global. Su despliegue masivo en la región —el mayor desde 2003— busca disuadir cualquier escalada, pero la llegada del CM-302 altera esa ecuación. China no solo respalda políticamente a Irán frente a sanciones, sino que intensifica su coordinación con Teherán y Moscú en ejercicios navales conjuntos, formando un triángulo estratégico que proyecta poder en un área históricamente controlada por la Marina de EE. UU. Irán reconstruye sus capacidades con apoyo externo tras conflictos recientes, como la guerra de doce días con Israel. Rusia aporta sistemas como helicópteros Mi-28NE y misiles portátiles Verba para proteger su espacio aéreo, mientras China da el salto cualitativo con tecnología antibuque avanzada. Esta alianza oriental desafía directamente la superioridad naval estadounidense. El mensaje implícito es claro: si Washington presiona con sus grupos de portaaviones, Pekín responde con misiles capaces de ponerlos en riesgo. La posible transferencia del CM-302 viola de facto embargos y simboliza la voluntad china de expandir su influencia en Oriente Medio. En un comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi y su homólogo ruso Sergei Lavrov coincidieron en la obligación de detener las acciones militares y restaurar el diálogo en Medio Oriente. El gobierno chino, por su parte, planteó la necesidad de formar un frente internacional unido y coordinado para hacer frente a las acciones unilaterales que, en su opinión, socavan la estabilidad global y cuestionan los mecanismos de seguridad colectiva construidos en el siglo XX. Sus representantes han hecho un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie de manera conjunta y rechace firmemente cualquier medida que carezca de amplio consenso mundial.