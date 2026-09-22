Wall Street cambió para siempre: cómo es hoy la bolsa de EE.UU. y por qué quedó atrás el modelo Buffet

Los activos argentinos volvieron a cerrar una rueda con signo negativo ayer. Mientras el riesgo país avanzó 22 unidades hasta los 555 puntos básicos, su nivel más alto desde mayo, los bonos soberanos en dólares extendieron las pérdidas y operaron con rendimientos superiores al 10%. En paralelo, el S&P Merval terminó prácticamente estable, con una baja marginal del 0,04%, en una jornada marcada por la cautela de los inversores.

Marcos Montero, Sales Trader de la Mesa IFA de Balanz, explicó que los bonos soberanos en dólares volvieron a operar en baja pese a un contexto internacional estable, “lo que evidencia que la debilidad respondió principalmente a factores domésticos”. Según indicó, el mercado recibió con cautela las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien descartó por ahora una emisión internacional de deuda, mientras persisten dudas sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos.

En Wall Street, los ADR mostraron un comportamiento mixto. Las mayores bajas volvieron a concentrarse en los bancos: Cresud cedió 2,67%, Grupo Galicia perdió 1,22%, BBVA Argentina cayó 1,19% y Banco Macro retrocedió 0,81%, mientras que YPF avanzó 0,32% y Central Puerto ganó 1,27%.

Bonos, a la baja

La renta fija tampoco encontró alivio. Los títulos más largos volvieron a liderar las pérdidas, en línea con el aumento del riesgo país y el deterioro del apetito por deuda emergente. Al mismo tiempo, el Brent operó prácticamente sin cambios y cerró en torno a u$s 98,5 por barril, con leve baja de 0,1%.

Leonardo Svirsky, operador de Becerra Bursátil, sostuvo que la rueda volvió a mostrar un escenario complejo para la deuda argentina. “El mercado argentino está muy feo. Los bonos arrancaron con bajas y terminaron todavía peor, especialmente los tramos más largos de la curva. Ya preocupa ver rendimientos entre 10,5% y 11,5%, porque son niveles realmente elevados para Argentina”, indicó el analista.

Asimismo, el operador destacó que, durante la jornada, se realizó el canje de bonos atados al dólar, una operación que permitió extender vencimientos del Tesoro, aunque no alcanzó para modificar el humor del mercado. La Secretaría de Finanzas anunció que en la conversión anticipada en especie de ayer adjudicó un total de u$s 3332 millones y recibió ofertas por u$s 3591 millones. Esto significa un rescate del 75,02% sobre el total de VNO en circulación de la D30S6.

Doble presión: local y global

Para Leo Anzalone, director de CEPEC, el deterioro responde a una combinación de factores internacionales y domésticos. “Los activos argentinos están enfrentando una doble presión. Por un lado, el contexto externo se volvió más exigente, con los bonos del Tesoro de Estados Unidos rindiendo por encima del 5%. Por otro, a nivel local persiste la incertidumbre electoral, las reservas del Banco Central siguen siendo limitadas y el Tesoro enfrenta el desafío permanente de refinanciar sus vencimientos”, explicó.

Según el economista, esa combinación explica que el riesgo país haya alcanzado máximos desde mayo, que los bonos soberanos rindan más del 10% y que tanto la deuda en dólares como la renta variable continúen bajo presión.

No obstante, remarcó que el escenario de largo plazo todavía muestra algunos fundamentos favorables. “Las expectativas de inflación para 2026 rondan el 30%, lo que mantiene una visión más constructiva para adelante. Sin embargo, en el corto plazo domina claramente una postura defensiva entre los inversores”, señaló.

El índice líder terminó prácticamente sin cambios, la rueda dejó fuertes diferencias entre sectores. Las acciones bancarias continúan con debilidad. El S&P Merval cerró con una leve baja de 0,04%, aunque el desempeño fue dispar. Las mayores subas correspondieron a TGN (3,50%), Central Puerto (0,93%) e YPF (0,52%). Del otro lado, las caídas estuvieron lideradas por Cresud (1,53%), Metrogas (1,10%), Loma Negra (0,97%), Valo (0,82%), Transener (0,79%), Banco Macro (0,66%) y Grupo Galicia (0,60%). Se refleja la debilidad del sector financiero.

El mercado argentino volvió a vivir una rueda marcada por la prudencia.