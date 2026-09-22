El oro está ganando la batalla financiera al dólar: cómo invertir desde Argentina

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Inversiones

En un contexto global de aumento de la tasa de interés, la petrolera Vista colocó u$s 400 millones en obligaciones negociables bajo ley de Nueva York, con vencimiento a 2038, logrando una tasa de interés de 7,875 por ciento. El precio fue de 99,473% del valor nominal, equivalente a un rendimiento de 7,95%, que recortó el spread en 3% por ciento.

Se trata de una ampliación de la emisión previa por u$s 500 millones, que comparte tasa y vencimiento. El monto total de la serie con vencimiento en 2038 alcanzará los u$s 900 millones.

“La reapertura del bono alcanzó un rendimiento de 7,95%, prácticamente en línea con la emisión original, en un contexto de mayores tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esto implicó una reducción del spread de aproximadamente 3,5 % a 3,0 %, reflejando una sólida demanda por los títulos de Vista y su historial de crédito”, dijo Vista en un comunicado.

Financiamiento

Los fondos obtenidos serán destinados a continuar acelerando y ampliando el plan de desarrollo y crecimiento de Vista en Vaca Muerta.

La colocación apuntalará el crecimiento de la compañía. En el segundo trimestre del año, la compañía que encabeza Miguel Galuccio alcanzó una producción de 156.000 barrilesde petróleo/día, el 32% por encima que un año atrás, y registró un EBITDA ajustado de u$s 805 millones.

Inversiones

Recientemente, la compañía presentó su plan de inversiones 2026-2027 a los accionistas, previendo una inversión anual de u$s 1900 millones. En ese caso, totalizaría u$s 3800 millones en ambos años.

Si se le suma la inversión de este año (u$s 1800 millones), el plan demandará alrededor de u$s 5600 millones en tres años. La meta final es alcanzar los 250.000 barriles en 2030.

Estas cifras no incluyen el RIGI que pidió la empresa, por u$s 5800 millones.

La firma que lidera Miguel Galuccio exporta petróleo de Vaca Muerta después de concentrar su apuesta en los no convencionales. Fuente: Bloomberg Victor J. Blue

Durante el primer semestre generó u$s 491 millones de flujo de caja libre, excluyendo el desembolso correspondiente a la adquisición de los activos de Equinor, mientras que su ratio de apalancamiento neto cerró en 1,41 veces EBITDA ajustado.