Subieron bonos en dólares pero también el riesgo país: cuál fue el misterio del mercado

El riesgo país tocó el máximo de una semana al alcanzar los 2430 puntos básicos, en una jornada en la cual los bonos de la deuda tuvieron un comportamiento errático.

Vaivenes

Los precios iniciaron la jornada levemente negativos pero terminaron el día en terreno positivo superando el 1% en el caso de AL30 y GD30, los dueños del mayor volumen.

La baja de 8,1% de Transportadora de Gas del Sur encabezó el descenso de los ADR, seguido por Cresud, que perdió 6,6%, YPF 6,3% y Central Puerto, que sufrió una merma del 5%.

Efecto arrastre

La mala performance de las acciones argentinas en Wall Street arrastró al índice accionario S&P Merval de Buenos Aires, que cayó un 1,9%, a 141.133,60 unidades, tras marcar el lunes un récord intradiario de 145.859,42 puntos.

Al igual que en los ADR, quien lideró las pérdidas fue Transportadora de Gas del Sur, con 6,9% abajo, seguida por Cresud, que perdió 5,8%, e YPF, que tuvo una merma del 5%.

A contramano, Aluar y Banco Supervielle fueron las dos acciones que mejor performance tuvieron, con alzas del 2,3% y 2%, respectivamente.

Retroceso

"El índice Merval retrocedió 1,8% este martes luego de superar la barrera de los 94.000 puntos a principios de julio. La suba acumula más de un 70%, registrándose así una tendencia alcista de dos meses de manera casi ininterrumpida. A su vez, el índice de la bolsa local se encuentra en máximos de 141.000 puntos, con lo cual no se descartaría una corrección en el corto plazo", advierte Mauro Natalucci, de Rava.

YPF

A su juicio, en el caso de YPF, tras presentar muy buenos resultados en sus balances, tuvo un desempeño brillante en la Bolsa y llegó a ganar más de un 100% en poco más de un mes.

"Los destacados números, sumados a la tranquilidad que hoy disfruta el mercado argentino, hicieron cotizar las acciones en Wall Street por arriba de los u$s 5,80, una barrera que no supo cruzar desde hace más de dos años, cuando a principios de agosto del 2020 alcanzaron valores en torno a los u$s 7 por acción. Sin embargo, este martes el ADR cedió más de 6% en Nueva York, mientras que la acción en Buenos Aires lo hizo casi 5%", precisa Natalucci.