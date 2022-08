Dólar celeste: cuánto se llevaron los argentinos a Uruguay

Desde diciembre de 2016 que los depósitos de argentinos en Uruguay no eran tan altos.

En lo que va del año, los depósitos de los no residentes, de los cuales en torno del 70% son argentinos, crecieron de u$s 3373 millones a u$s 3547 millones, según datos del Banco Central de Uruguay, tomando el total del sistema financiero de ese país, que incluye tanto a los bancos públicos como a los privados.

Contracara

En contraposición, los depósitos en dólares en la Argentina cayeron en lo que va del año de u$s 15.693 millones a u$s 14.547 millones el 23 de agosto, último dato disponible en la web del Banco Central.

"Crecen claramente, primero, porque muchos argentinos se están yendo a Uruguay o planeando una mudanza a Uruguay. Y, segundo, por un tema de seguridad jurídica, y lo que es importante recordar es que como Uruguay tiene intercambio de información con la Argentina de forma automática, todos esos fondos son "blancos". aclara Martin Litwak, abogado experto en fiscalidad y planificación patrimonial internacional.

Es decir, no tiene que haber ninguna sospecha de que esos fondos son de evasión fiscal porque Uruguay es un país donde el dinero depositado por los argentinos se reporta a AFIP una vez al año.

Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments, agrega que, mientras no haya mayor seguridad jurídica, la gente prefiere mantener sus ahorros dolarizados en plazas más estables.

Mejor Estados Unidos

"Siguen tratando de enviar los flujos al exterior, aunque Uruguay no sea, precisamente, la plaza más eficiente, ya que tiene costos muchos más altos que los de los Estados Unidos, donde incluso hay más opciones para poder hacerlo y hasta por menor monto", explica.

Mariano Sardáns, CEO de FDI, indica que muchos argentinos giran directamente de su cuenta en dólares a una cuenta a su nombre en Uruguay. Se trata de una operación que se puede hacer sin problemas desde nuestro país y que es legal, al ser una cuenta espejo y tener la misma titularidad.

En Uruguay los grandes bancos no suelen aceptan depósitos en efectivo por cifras importantes, sino que piden que sea por transferencia, al tratarse de no residentes, aunque por montos pequeños, que se pueda trasladar de un país a otro aceptan. Hasta u$s 10.000 por persona se pueden sacar desde la Argentina.

"De los depósitos en dólares que salieron del sistema financiero argentino, parte fue a Uruguay, algo por giro bancario y otra parte en efectivo. Pero el que debuta abriendo una cuenta en Uruguay, tarde o temprano termina yéndose a los Estados Unidos, que tienen costos más bajos de comisiones", concluyó.