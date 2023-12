Subieron acciones y bonos tras conocerse el DNU de Milei

Los inversores del mercado bursátil celebraron este jueves el megadecreto que dispuso el presidente Javier Milei, que desregula la economía argentina con más de 300 modificaciones, lo cual se reflejó principalmente en los repuntes de las cotizaciones de las acciones de las empresas argentinas y los bonos soberanos en dólares.

En la rueda hubo subas de hasta 15% en acciones del sector bancario, tanto en la plaza local como en Wall Street, aunque cerca del cierre moderaron las ganancias y al alza llegó hasta el 10%. La renta fija también desaceleró su avance y quedó con mejoras de hasta 1,2% en dólares, mientras el riesgo país cedió a 1860 puntos.

Uno por uno, qué bonos pueden dar mayor ganancia ante un fogonazo inflacionarioEl mercado cambiario, en tanto, operó con disparidad. El precio de la divisa cedió 0,5% en la plaza informal y se negoció en $ 960 en la punta de compra y $ 990 en la de venta. El CCL terminó la rueda casi sin variación, alrededor de $ 947, aunque el MEP repuntó 2,7% para situarse cerca de los 972 pesos.

Por su parte, el Banco Central mantuvo su racha compradora de dólares en el mercado oficial de cambios. El saldo positivo de la rueda fue de u$s 269 millones y acumula u$s 1562 desde el salto devaluatorio, pero las reservas brutas cedieron u$s 549 millones y quedaron en u$s 22.208 millones tras el pago al FMI.

REPUNTE DE ACTIVOS



Martín Genero, de Clave Bursátil, destaca que, en el arranque de la rueda, tras la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia, hubo "euforia" en el mercado, pero "se pinchó" horas después, lo que considera que es típico de una toma de ganancias. Los inversores pusieron un límite y siguieron con los drivers con los que venían operando.

"Estos drivers son la expectativa por las primeras medidas del gobierno de Milei, que no defraudaron porque son tan audaces como se especulaba. Sin embargo, las objeciones de todo el arco político y parte de la sociedad al DNU no se hicieron esperar y se nota que habrá mucha resistencia", señala Genero.

El especialista considera que habrá que esperar a la rueda de mañana para tener un panorama más claro sobre la reacción del mercado a las últimas noticias, ya que el DNU, aunque tiene una jerarquía mayor, "distrae la atención" de lo sucedido en la primera licitación de deuda local del Tesoro, en la que dispuso tasas de interés mucho más bajas de lo esperado.

Los analistas de AdCap indican que en el DNU de Milei no se observan implicancias directas para el mercado que permitan un impacto rápido en las cotizaciones, aunque la disposición muestra un "espíritu favorable" al mercado" al reducir regulaciones y eliminar restricciones que han estado obstaculizando el crecimiento del país.

"La principal preocupación radica en lo que la medida indica sobre el estilo de Milei en relación con las Instituciones. ¿Hacia dónde se dirigirían los precios si ambas Cámaras lo rechazaran y su autoridad quedara de alguna manera cuestionada?", plantean.

Sin embargo, no creen que ese escenario se dé en el corto plazo, por lo que afirman que en principio la interpretación del mercado debe ser positiva. No obstante, destacan, teniendo en cuenta que hay muchos sectores que presentarán quejas ante la Justicia, las dudas sobre la sostenibilidad del DNU permanecerán latentes.