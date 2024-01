Suben bonos pero Argentina es más riesgosa que Ecuador y Ghana

El riesgo país se mantiene por debajo de los 2.000 puntos con los bonos argentinos como el GD30 o el AL30 más firmes en torno a paridades del 39% a 10 años de plazo. El inicio del 2024 mostró una mayor prudencia de los inversores con la Argentina tanto por el contexto internacional como por factores estrictamente domésticos. La vigencia del DNU y la aprobación en el Congreso del proyecto de ley "Bases" son determinantes para el gobierno en su intento por recuperar la credibilidad del país en los mercados.

El camino por delante es muy largo. Entre las emisiones al 2030 de los mercados emergentes y de frontera, los papeles de la Argentina están entre los de mayor rendimiento, y, por ende, de mayor riesgo. El GD 30 ofrece una tasa de retorno, siempre que se cumplan en tiempo y forma los vencimientos de deuda hasta su amortización final en el 2030, de 35% anual en dólares. Ecuador, país jaqueado recientemente por el narcotráfico y los hechos de violencia, tiene a su deuda con menor riesgo, rindiendo 30% anual. Ghana y Sri Lanka, otroras economías en crisis, ofrecen ahora un rendimiento de 22% anual en dólares para sus emisiones de deuda al 2030. Sólo Venezuela posee en sus papeles al 2031, un retorno mayor al de Argentina, de 65% anual.

¿Por qué la desconfianza con la Argentina? Sabido era que al nuevo gobierno los mercados le iban a exigir primero muestras de que puede encarrilar las cuentas públicas. Ver para creer. Realizar un ajuste de casi seis puntos del PBI en un año es casi milagroso para un país amante del rojo fiscal y del gasto público por décadas. Por ello la importancia de que resulte aprobado en Diputados en las próximas horas el proyecto de ley "Bases" con aumento de las retenciones y los cambios a la ley de movilidad previsional y luego se verifiquen los recortes en las erogaciones del Tesoro Nacional.

Pero hay otro factor a mediano plazo que condiciona el repunte de los títulos de deuda locales. Al momento de la restructuración de la deuda en 2020, el entonces ministro Martín Guzmán, redujo los pagos de intereses por cuatro años, casualmente los de la gestión de Alberto Fernández, y esos pagos comenzaban a subir en 2024 en adelante. Para el año próximo son cerca de u$s 7.000 millones los vencimientos. El FMI ya tiene una alta exposición a la Argentina, con u$s 45 mil milllones y no puede prácticamente efectuar nuevos desembolsos.

Resulta clave entonces que, en poco tiempo, el gobierno logre que el país vuelva a ser sujeto de crédito en los mercados internacionales y así poder refinanciar esos vencimientos. Para ello, el riesgo país debería volver a niveles de 400 o 500 puntos aproximadamente y que, al mismo tiempo, no surjan alzas súbitas en las tasas en EE.UU. que compliquen el crédito para emergentes.

Hacer las reformas, mantenerlas a lo largo del tiempo y respetar contratos siempre rinde. Los bonos de Chile al 2028 rinden apenas 4,5% anual, levemente por encima de los de Estados Unidos, lo que refleja la bajísima probabilidad de default que el mercado le asigna a la economía trasandina. Brasil con sus títulos al 2030 paga apenas 5,4% anual en dólares. Esta semana precisamente el gobierno de Lula lanzó al mercado títulos a 10 años al 6,35% anual y a 30 años al 7,15% anual. Se alzó con u$s 4.500 millones en la transacción.

La clave en las próximas semanas pasa por las señales que muestre el equipo económico de poder cumplir con el equilibrio fiscal. No es tarea sencilla. Rápidamente debe entrar en vigencia la reducción de los subsidios al transporte y la energía. La inflación está haciendo su trabajo licuando los gastos. El BCRA está recomponiendo reservas. Pero los meses pasan y los vencimientos de deuda se avecinan. Los mercados tampoco la ven sencilla.