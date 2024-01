El IIF aprueba los primeros pasos de Milei, pero cree que faltan más medidas

A poco más de un mes de la asunción de Milei y de las primeras medidas, ya se publicó el primer dato de inflación de su gestión, el cual dio menor a lo esperado.

La expectativa por parte del mercado es que el Gobierno pueda volver a encaminar la macro, la cual luce desequilibrada y con una muy alta inflación.

Para hacer un balance del primer mes de gestión, El Cronista conversó con Martin Castellano, Head of LatAm Research del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), quien ve con buenos ojos las primeras medidas de la actual gestión y reconoce que harán falta medidas adicionales para reducir la inflación.

Ante el riesgo de caer en hiperinflación, sin reservas y con la economía estancada, el actual equipo económico tomó una serie de medidas de carácter urgente apenas asumió. Se trata de un ajuste fiscal muy fuerte, suba de impuestos y una devaluación a $800.



El Cronista conversó con Castellano sobre las expectativas que hay hacia adelante para la macro local.

El IIF "felicitó a Milei" por sus medidas, dejando un poco de costado la dolarización. ¿Qué balance haces de las primeras decisiones económicas adoptadas por el Gobierno?

La impresión es positiva. Se partió de condiciones muy difíciles. La gestión anterior, sumamente populista, dejó a la economía en terapia intensiva, plagada de controles y distorsiones que no solo generaron inflación, sino también caída del nivel de actividad. Por ello, el punto de partida de la actual administración era muy complicado, resultando necesario atacar de entrada y en forma simultánea tanto el frente coyuntural como el estructural.

¿Qué sería cada uno?

En lo que respecta a lo coyuntural, se tomaron medidas para evitar un escenario de hiperinflación descontrolada y de default de la deuda pública. Ambos eran riesgos inminentes. Por ello se enfrentó de manera urgente la necesidad de estabilizar, adoptando medidas de austeridad fiscal que permitan aliviar las necesidades de financiamiento y sincerar precios. Al mismo tiempo, desde el BCRA, se ajustó el tipo de cambio y se fueron eliminando controles cambiarios, procurando recomponer rápidamente reservas internacionales e ir reconstruyendo la hoja de balance.

¿Y el estructural?

Con esto me refiero a que se propusieron mecanismos concretos para generar condiciones que le permitan a la economía volver a crecer. Es decir, se tomaron medidas que procuran darle más espacio al sector privado para operar, metiéndose en la micro para eliminar distorsiones, aumentar la competencia en muchos sectores de la economía y mejorar el funcionamiento de los mercados.

Es todo cuestión de generar expectativas...

Se trata de generar estas condiciones es fundamental porque volver a crecer es lo que también facilita avanzar en el frente fiscal. Hay que transitar un período muy duro de inevitables ajustes. Pero la sensación es que hay convencimiento para hacerlo y bastante apoyo popular, a pesar de las medidas dolorosas. Estas dos cosas pueden ayudar a transitarlo más rápido para generar condiciones para una salida robusta.

Se viene un año difícil ...

Este va a ser un año duro para Argentina, principalmente la primera parte, pero con una expectativa factible de "luz al final del túnel". Si el país logra pasar el período de inevitables correcciones, las políticas propuestas pueden llevar a la estabilización y a un período de crecimiento económico sostenido.

¿El hecho de que hayan adoptado medidas fiscales como ancla, hace que los resultados tarden más en llegar?

Siempre se puede buscar un ancla monetaria que permita estabilizar más rápido. Ha habido muchos planes de estabilización basados en esto. Creo que, en el mundo actual, con las condiciones de desequilibrio fiscal existentes, y buscando que el plan sea sostenible en el tiempo, no había demasiadas opciones en este caso.

El equipo económico hizo mucho foco en frenar la emisión para financiar al Tesoro. El famoso "no hay plata".

Exacto. Una de las precondiciones para la estabilidad a largo plazo es que no haya dominancia fiscal, es decir, que la posición fiscal no afecte la capacidad del banco central para hacer política monetaria. Además, la otra parte clave es que Argentina necesitaba reducir drásticamente sus necesidades de financiamiento. La única fuente disponible, cada vez en menor medida, era la emisión monetaria que es justamente lo que está detrás de esta dinámica inflacionaria explosiva. Cortar de raíz con eso hasta que se reabran los mercados, requiere un ajuste fiscal drástico que permita, no solo bajar los requerimientos financieros, sino también mejorar expectativas y liberar espacio para el sector privado.

¿Ves probable que la Argentina regrese a los mercados?

Los vencimientos de deuda externa en manos de acreedores privados de este año dan cierto respiro como para adoptar medidas que permitan, en un futuro no muy lejano, ir a un esquema más normal de manejo de pasivos que tienen casi todos los países emergentes y que permitiría ir mejorando el perfil de vencimientos, el cual es bastante demandante a partir de 2025.

No se solucionó nada con la reestructuración de 2020...

Tras el canje de deuda de 2020 no se generaron las condiciones para recuperar el acceso al mercado de deuda. Pero creo que hay una ventana de oportunidad para hacerlo en forma amigable con el mercado, dependiendo de cómo se vayan implementando las medidas de estabilización y normalización de la economía este año.

El IIF publicó un informe que remarcaba que la magnitud del ajuste que propone Milei se hizo pocas veces en la historia de mercados emergentes.

Es cierto. Nosotros miramos los paquetes de ajuste fiscal en muchos países emergentes y es difícil encontrar una consolidación de las finanzas públicas de esta magnitud. Hay que retroceder hasta los años 80 para ver experiencias de ajuste fiscal de esta magnitud. De todos modos, los desequilibrios macroeconómicos que tiene la Argentina en la actualidad no se encuentran en casi ningún lugar del mundo, lo cual dificulta cualquier comparación.

Hay un mix entre recorte de gasto y más impuestos...

En cuanto a la composición, si bien no es lo ideal, creo que el hecho de que el ajuste propuesto incluya no solo medidas de recorte de gastos sino también de mejora de ingresos es una muestra de realismo y pragmatismo. Si bien parece estar claro que los impuestos al comercio exterior, sumamente distorsivos, tienen un rol temporario dada la urgencia por equilibrar las cuentas públicas, en Argentina las medidas temporarias siempre corren el riesgo de perpetuarse en el tiempo.

El dato de inflación fue menor al esperado en diciembre y se espera algo parecido en enero. ¿Cómo lo ves?

Hay que entender cómo venía la dinámica. La inflación mensual saltó del 6% al 12% en agosto pasado y no solo no bajó, sino que se mantuvo elevada en el período preelectoral. Esto no es menor. Pasar de niveles de 6% a 12% es un cambio muy significativo en condiciones de alta inercia inflacionaria que dejó a la economía al borde de una hiperinflación. Por ello, el ancla fiscal es importante para manejar expectativas.

Es muy pronto para cantar victoria...

Creo que podemos ir a un escenario de menor inflación en los próximos meses, dependiendo de diversos factores como la política de tarifas, de control de gastos y cómo se avance en el plano legislativo, por ejemplo. Al final del día creo que van a ser necesario medidas adicionales para estabilizar la macro.

Sería como bajar la inflación en varias etapas...

Probablemente. Las medidas iniciales fueron muy efectivas. Pero cuando se empiecen a renegociar salarios y a verse algunos efectos de segunda ronda, creo que van a ser necesarias medidas de política económica adicionales.

¿Tenían las características de un plan económico las medidas que se anunciaron?

Tiene varios componentes de un plan económico. Para llamarlo un programa de estabilización se necesitan medidas adicionales. La urgencia no dejaba demasiado margen para hacer cosas muy distintas. Creo que se están intentando atacar al mismo tiempo todos los frentes, como el fiscal, monetario y financiero.

La hoja de balance del BCRA quedó muy comprometida.

Al objetivo de estabilizar y bajar la inflación, se le suman objetivos adicionales vinculados a recomponer reservas internacionales, mejorar la hoja de balance del BCRA y hacer frente a los compromisos de deuda con privados y con organismos internacionales, principalmente el FMI, con escasa flexibilidad y recursos muy limitados producto de años de desmanejo económico.

¿Cómo ves la baja de tasas en un contexto de aceleración inflacionaria?

Creo que el objetivo es mejorar rápidamente el balance del BCRA. Esto conlleva riesgos porque tiene un impacto en el sistema financiero y particularmente en los depositantes. Por ello creo que se van a necesitar medidas adicionales. La idea parece ser volver a contar con una política monetaria tradicional y para ello primero hay que atacar el frente fiscal y normalizar la hoja de balance del BCRA.

¿Qué te pareció la devaluación y el crawling del 2%?

Allí el objetivo fue buscar recuperar rápidamente las reservas y generar incentivos a los exportadores para que liquiden sus divisas y aumente la oferta de dólares. Esto es lo que está detrás también del 2% de crawling peg para los próximos meses. También se mantuvieron algunos controles, por lo que el acceso de importadores al mercado cambiario está restringido. Va a hacer falta revisar la política cambiaria hacia adelante y manejar expectativas en cuanto a lo que se pueda hacer en el frente fiscal, el ajuste de tarifas y otros frentes que hoy, en cierta medida, están en manos del Congreso, sobre los cuales se requiere mayor previsibilidad.

Daría la sensación de que se está buscando limpiar la hoja de balance para en un futuro volver a hacer política monetaria...

Es posible. Creo que, una vez que el balance del BCRA esté en mejores condiciones y la posición fiscal mejore, va a ser importante darle prioridad a la baja de la inflación frente a otros objetivos como la acumulación de reservas internacionales. Allí vamos a ver seguramente otra política de tasas de interés y otro manejo del tipo de cambio. En este sentido, puede ayudar un acuerdo con el FMI que se acomode mejor a la nueva política económica. Esperamos una recesión fuerte este año y por ello un programa de apoyo de largo plazo con el FMI puede contribuir a mitigar tensiones y dejar más espacio para reducir la inflación de una manera más contundente.

¿Ves con vida la idea de dolarización todavía?

Creo que la propuesta de dolarización puede ser un desafío cuando la prioridad sea ir a niveles de inflación mucho más bajos. Al final del día, más allá de dejar de emitir y acotar la oferta de pesos, estabilizar también requiere recrear la confianza y fortalecer la demanda de pesos. Que la idea de dolarización siga sobrevolando no creo que ayude mucho en este sentido. En el mercado subsiste la duda de si la urgencia por mejorar el balance de BCRA tiene como objetivo ir rápidamente a un esquema de dolarización.

Milei no descartó la dolarización...

Si bien la dolarización se plantea como una propuesta, creo que, al momento de discutirla, la posibilidad de ir a un esquema monetario más parecido al que tienen el resto de los países de la región también va a estar sobre la mesa. A medida que las cosas mejoren, los incentivos a instrumentar un régimen cambiario extremo como la dolarización van a disminuir. Las urgencias hoy pasan por estabilizar, evitar la hiperinflación, recomponer reservas y no caer en default. Creo que el debate concreto sobre la dolarización va a ocurrir bastante más adelante.

¿Crees que va a haber un viento de cola global para la Argentina, con los Bancos Centrales bajando sus tasas?

Vemos un contexto externo que va a ser desafiante para los países emergentes en cuanto a la geopolítica pero que también va a ofrecer oportunidades. Creemos que varios aspectos pueden favorecer a Latinoamérica en general y Argentina en particular. Esperamos que los precios de materias primas se mantengan en niveles históricamente elevados, más allá de alguna corrección, y que el rebalanceo de cartera de inversores globales en la búsqueda de activos vinculados a recursos naturales pueden favorecer a países como la Argentina.

¿Hay riesgos recesivos en EE.UU?

Vemos buenas perspectivas de crecimiento en EE.UU, lo cual va a ayudar, al igual que un escenario de tasas internacionales que puede ser favorable para los países emergentes, incluyendo a Latinoamérica.

¿Cómo ven la apreciación del real y cuánto puede complicar a la parte cambiaria local?

Somos optimistas con Brasil. La fortaleza del real puede afectar a los vecinos, pero claramente los problemas de Argentina no pasan por las monedas de sus socios comerciales sino por hacer las transformaciones necesarias para que la inflación baje y la economía vuelva a crecer, buscando la mejor forma para implementarlas. Ese es el principal factor que va a determinar la suerte del peso.

¿Qué opinas de las cuasimonedas provinciales?

Lo veo como una forma de tratar de suavizar y financiar el ajuste. La presión sobre las provincias va a ser alta, con menores transferencias del gobierno nacional. Se trata de ordenar las cuentas públicas en administraciones que no están acostumbradas a hacerlo, lo cual lleva a buscar alternativas. Al fin del día, si prosperan, las cuasimonedas van a ser una carga para quienes las reciban ya que se van a transar con un descuento importante, sobre una moneda que, de por sí, ya está bastante repudiada como es el peso.

Es evitar el ajuste...

Una forma de financiar el ajuste y que lo paguen quienes las reciban, como empleados públicos y eventualmente proveedores. Esta forma de financiamiento compulsivo y a tasa cero no debería tener demasiado vuelo.