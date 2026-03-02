Tras varios días de suba, el dólar mayorista cerró febrero con una leve baja y se ubicó en $1397, por debajo de los $1400, pero arrancó marzo con una leve alza. Se ubica en los $ 1435 el minorista en el Banco Nación (+1,1%) y el mayorista trepa 0,6% hasta los $1405. El mercado analiza qué dinámica puede tener el tipo de cambio en el nuevo mes, el tercero del año, que, en la segunda quincena, suele ser clave para el ingreso de divisas del agro. “Marzo va a seguir un poco la impronta de febrero, que fue de calma cambiaria. Los primeros días, por demanda de dólar ahorro, puede haber una leve suba, pero cuando tocó los $ 1420 bajó. No lo veo con fuertes chances de que haya alguna suba”, analizó Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio. Sucede que a fines de marzo comienza la liquidación de la cosecha gruesa y todavía hay rezagos de la fina. A eso se suma el hecho de que hay combustible y minerales que se venden al exterior. Así, Quintana espera que “el dólar siga en torno a los $ 1400”. “Vía exportaciones, vamos a tener un incremento de la oferta de divisas, lo que tiende a estabilizar la cotización del dólar oficial y del MEP en general”, anticipó una fuente del mercado. En definitiva, Leo Anzalone, director de CEPEC, concluyó que hay tres ejes que van a ordenar la dinámica del dólar. Primero, la oferta. “Empieza a sentirse con más claridad la liquidación vinculada a la cosecha gruesa. No es el pico todavía, pero sí un flujo creciente y varias compañías que siguen accediendo a financiamiento en dólares”, dijo. Segundo, la política monetaria. “La pregunta es si el Banco Central va a sostener el sesgo contractivo actual”, enumeró. Tercero, las expectativas. “El foco sigue puesto en la acumulación de reservas y la consistencia del esquema cambiario”.