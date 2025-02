S&P bajó la calificación de Argentina en pesos: cómo impacta en el mercado

Tras el nuevo canje que implementó el Tesoro, la calificadora S&P Global Ratings bajó la nota en moneda local de Argentina de largo y corto plazo a ‘SD/SD' (incumplimiento selectivo) desde ‘CCC/C'.

Afirmaron que esto respondió a que "recurrir de manera continua a dichas operaciones de deuda refleja la limitada capacidad del soberano para extender los vencimientos".

Cabe recordar que el Gobierno realizó un nuevo canje de deuda por hasta u$s6.500 millones. Esta operación se suma a otras dos similares que hizo este año y que elevaron el total de la deuda hasta los u$s78.000 millones.

Para la calificadora de riesgo, este canje en condiciones desventajosas (distressed) equivale a un incumplimiento y señalaron que demuestra la dificultad del Tesoro para colocar bonos en la plaza local.

Efecto en los mercados de la baja de calificación

Pese a que no es la mejor noticia para los inversores, en la City, el consenso es que este no es un tema que preocupe por estas horas.

El analista de mercado Marcelo Bastante explica que "las calificadoras no ven con buenos ojos los canjes porque no son 100% voluntarios, se trata de un tecnicismo". Si bien considera que esto puede llegar a justificar alguna toma de ganancias en las próximas horas, no ve que modifique los fundamentos de mediano y largo plazo.

Para Santiago López Alfaro, socio de Dracma Investments, la noticia no es preocupante porque responde más a cuestiones técnicas de la calificadora de riesgo. "Siempre que hay un canje toman este tipo de medidas", explica a El Cronista.

"Es una formalidad de las calificadoras cuando se hacen canjes. Tiene cero impacto en mercados", dice Leonardo Chialva, de Delphos Investment.

A lo que José Ignacio Bano agrega: "El motivo por el que bajan la calificación de la deuda en pesos es por una reestructuración con canjes voluntarios, que apuntó a extender los plazos".

Si bien no debería haber reestructuraciones, en este caso fueron positivas porque le da más previsibilidad a la deuda argentina. La extensión fue de medio año a uno.

Por otro lado, ahora el Tesoro giró más pesos al Banco Central (BCRA), lo que da previsibilidad de pago. "Creo que, entonces, es más un tecnicismo que otra cosa", dice Bano.

Lo que medirá S&P hacia adelante

En tanto, confirmaron las calificaciones en moneda extranjera ‘CCC/C', pero anticiparon que podrían bajarlas en los próximos 12 meses "si los eventos negativos limitan el acceso del soberano al financiamiento".

La evaluación de riesgo de transferencia y convertibilidad 'B-' se mantiene sin cambio también. Y, por otro lado, informaron que la calificación en escala nacional pasó a ‘SD' desde ‘raB+'.

S&P evaluará hacia adelante si la liquidez externa mejora y las vulnerabilidades económicas disminuyen y esto presenta un entorno para una recuperación económica.

"Una gestión efectiva de la inflación y del tipo de cambio podría crear condiciones para alcanzar estabilidad y un crecimiento económico sostenido", aseguran en S&P.