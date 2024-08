"Se te va a...": el Gurú del blue le puso precio al dólar si se levanta el cepo hoy

La eliminación del cepo cambiario es uno de los debates más vigentes en la actualidad: ¿Cuándo lo van a levantar Javier Milei y Luis Caputo? ¿Qué hace falta para que esto ocurra? ¿Qué escenarios se abrirían sin restricciones cambiarias?

Levantar por completo el cepo cambiario implicaría, de forma natural, una única cotización del dólar, a diferencia de la amplia variedad de precios que la divisa norteamericana tiene hoy en la Argentina dependiendo desde donde se la mire.

En esta línea, otra de las preguntas acuciantes en torno al levantamiento del cepo es a qué valor se puede llegar a ir el dólar cuando se eliminen las restricciones cambiarias : ¿Se acercaría más al valor del blue, al de los financieros o es posible converger hacia un precio un poco por encima del oficial, hoy en torno a los $ 960?

Esto mismo respondió este lunes el llamado "Gurú del Blue", el analista financiero Salvador Di Stefano: en diálogo con Radio Con Vos, le puso precio al dólar en caso de que el Gobierno levante ahora el cepo cambiario, ¿qué piensa?

Qué puede pasar con el dólar blue si el Gobierno levanta hoy el cepo, según Di Stefano

Aunque tanto Javier Milei como su ministro de Economía, Luis Caputo, insisten en que, para levantar el cepo cambiario, es esencial "terminar de sanear" el Banco Central, hoy los especialistas presionan para que se levanten las restricciones cuanto antes.

Por lo pronto, de a poco el Gobierno va eliminando restricciones y desregulando el mercado, aunque no de forma brusca. Según Milei, el cepo finalmente se eliminará "cuando hayamos cortado definitivamente con la emisión monetaria ".

"Eso va a ocurrir cuando la base monetaria, en el formato convencional, termine de igualarse a la base monetaria amplia; que quiere decir que todo el sobrante de dinero se eliminó", profundizó la semana pasada, aunque sin dar precisiones sobre fechas.

Pese a que son muchos los economistas y otros especialistas que apuran al Gobierno para que elimine el cepo, el analista financiero Salvador Di Stefano comparte la "paciencia" del Gobierno.

Para el titular de la consultora SDS, "si sacas el cepo hoy, el dólar se te va a tres lucas", lo que implicaría un fuerte impacto social por el "fogonazo" a la inflación que generaría.

"¿Vos sabés lo que pasa con la gente que tiene escasos recursos con el dólar a 3000 pesos? ¿A dónde se va la comida?", cuestionó en diálogo con Radio Con Vos.

En esta línea, planteó que el Gobierno actualmente se enfrenta a un dilema: "Si yo tengo una situación en donde puedo afectar a millones de argentinos que están en una situación de pobreza o indigencia, dejame el cepo, porque si yo saco el cepo tengo un problema".

Di Stefano también hizo énfasis en que el cepo "no es un problema de este Gobierno", sino una cuestión de "herencia" de la gestión anterior, la cual entregó el poder con "reservas negativas y una montaña de pesos".

Tras esto, consultado sobre si el Gobierno va a devaluar o no dado el atraso cambiario actual, Di Stefano le cree a Milei y Caputo, quiénes insisten en que no habrá nuevas correcciones bruscas del dólar: "El Gobierno ha presentado un plan económico y lo viene manteniendo hace ocho meses y en este te plantea que no va a devaluar, ¿y vos querés que te diga que va a devaluar?".

Y justificó su postura: "Creo que todos los argentinos están esperando una devaluación que no va a venir, porque el Gobierno sustenta su apoyo político en tratar de tener superávit fiscal, no emisión de dinero, una inflación baja y no devaluar".

En este sentido, en caso de que el Gobierno devalúe, "pierde apoyo político por parte de la sociedad" por la consecuente suba de la inflación, marcó el "Gurú".

"Estamos en una situación muy compleja, porque el Gobierno va a seguir teniendo superávit fiscal y va a seguir bajando la inflación y tenemos una restricción con el tipo de cambio por la herencia, por un contexto internacional que es desfavorable y porque los argentinos no nos ponemos de acuerdo sobre qué queremos hacer de nuestro país", cerró.