Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street volvieron a mostrar una jornada roja. Cabe recordar que el martes durante el feriado nacional los ADR cerraron negativo con lo que así encadenaron su segunda baja consecutiva y a contramano de la plaza estadounidense que se cerró con ganancias. Las bajas las lideraron Telecom Argentina, Loma Negra y Grupo Financiero Galicia. En Buenos Aires, el S&P Merval tras el feriado nacional y luego de cuatro caídas al hilo recortó hasta los u$s 1857. En el Panel Líder las caídas fueron de más del 8% para Sociedad Comercial del Plata; superiores al 6% para Metrogas y del 5,3% para Cresud. Por su parte, los bonos soberanos en dólares tuvieron una jornada mayormente positiva ayer. El riesgo país cerró en torno a las 515 unidades. En la curva ley Nueva York, los globales operaron en verde en casi todos los vencimientos. El tramo medio y largo mostró las mejores variaciones intradiarias, con subas que en algunos casos superan el 0,8%. El GD35 y el GD41 lideraron la recuperación, mientras que el GD30 avanzó de forma más moderada. En la ley local, los bonares acompañaron la tendencia, aunque con menor intensidad. Emanuel Juárez, analista de mercados de HFM, dijo a El Cronista que los mercados argentinos tuvieron una rueda con con cierta selectividad en renta variable y cierta estabilización en la curva de bonos soberanos. Para Juárez, el S&P Merval acompañó mejor el clima externo y el apetito táctico por riesgo emergente, con mayor dinamismo en papeles vinculados al sector financiero y energético, aunque advirtió que la plaza local sigue muy condicionada por el flujo externo y por la evolución del tipo de cambio implícito, “por lo que los movimientos continúan siendo más tácticos que estructurales”. Para Juárez, el mercado argentino opera en modo “data dependiente”. “A corto plazo, el driver principal seguirá siendo el frente cambiario y la dinámica de reservas, mientras que hacia adelante el foco estará puesto en la sostenibilidad del ancla fiscal y la capacidad de mantener el orden macro”, comentó. Las cauciones cortas volvieron a recalentarse y dejaron en claro que la liquidez intradiaria está lejos de ser estática. Los plazos de 24hs cerraron en torno al 38% TNA, 48hs al 35% y 5 días al 34%, pero el dato saliente fue el salto de la caución a un día: abrió en 31% TNA, se mantuvo debajo del 36% hasta las 15hs y en el último tramo de la rueda se disparó a la zona de 53%-54%. Los índices de Wall Street subieron el miércoles, impulsados por las ganancias de Nvidia, Amazon y otros pesos pesados tecnológicos tras las recientes dudas en torno a la inteligencia artificial. Nvidia avanzó 2% después de que la compañía más valiosa del mundo anunciara la firma de un acuerdo plurianual para venderle a Meta Platforms millones de sus chips actuales y futuros de IA. Las acciones de Meta se mantuvieron prácticamente sin cambios. El S&P 500 subió 0,6% hasta los 6.885,10 puntos. El Nasdaq ganó 0,9% hasta los 22.801,32 puntos, mientras que el Dow Jones Industrial Average avanzó 0,3% hasta los 49.668,06 puntos.