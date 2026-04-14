El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocarse en el centro de la escena tras criticar abiertamente a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien respaldó al Papa por pedir un alto al fuego entre las fuerzas armadas norteamericanas e Irán. Trump mantuvo una conversación telefónica con el medio italiano Corriere della Sera y se mostró “impactado” por el desplante de la líder de derecha al defender a León XIV. “Giorgia Meloni no quiere ayudarnos en la guerra, estoy impactado”, apuntó el mandatario, quien en abril del 2025 había recibido a Meloni en un encuentro fraterno entre ambas naciones. “¿Le gusta a la gente que su presidente no haga nada para conseguir petróleo? ¿Le gusta a ella? No me lo puedo imaginar, creía que era valiente, pero me equivoqué”, añadió el jefe de la Casa Blanca, tal como consignó la agencia de noticias ANSA. ¿Cuál fue el detonante? Tan solo un día antes, la primera ministra tachó de “inaceptables” los dichos de Trump contra el Papa, quien concretamente pidió por el fin de la guerra entre Irán y Estados Unidos. Cabe destacar que ella no fue la única líder política que mostró abiertamente su apoyo al jefe de la Iglesia: Pedro Sánchez (España) y Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, fueron algunos de los referentes internacionales que se congraciaron con el sumo pontífice. A través de un comunicado, Meloni dijo: “El Papa es el jefe de la Iglesia católica, y es justo y normal que pida la paz y condene todas las formas de guerra”. Asimismo, León XIV se plegó al apoyo recibido afirmando que “no le tiene miedo a la administración Trump”. “El mensaje es siempre el mismo, promover la paz y lo digo a todos los líderes del mundo, no solo a él”, afirmó. Poco antes de partir hacia un viaje a África, León XIV, nacido en Estados Unidos, se convirtió en el blanco de insultos de Trump, quien lo llamó “débil” y “terrible para la política exterior”. Apenas unas horas después, el mandatario norteamericano revalidó sus dichos y aseguró que no iba a retractarse: “No hay nada de lo que disculparse. Él está equivocado”, dijo a un grupo de periodistas. Este mismo martes, en Washington, volvió a cargar contra el sumo pontífice y dijo que “no tiene idea de lo que pasa en Irán”. Trump afirmó que no comprende que Irán representa una amenaza nuclear: “No lo entiende, no debería hablar de guerra, porque no tiene ni idea de lo que está pasando. No entiende que 42.000 manifestantes murieron en Irán el mes pasado”.