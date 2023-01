Los depósitos a plazo fijo son la herramienta más utilizada por quienes buscan invertir en pesos y ganarle a la galopante inflación. Esta opción se volvió más atractiva tras la suba de tasas de interés del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Para saber si podemos vivir del plazo fijo, primero debemos ir a la página del BCRA y ver las tasas de Interés Nominal Anual (TNA) que ofrecen los bancos. La mayoría ofrece alrededor de un 75% de TNA, porcentaje que el BCRA dispuso como mínimo.

¿Qué es la tasa nominal actual?

La Tasa Nominal Anual (TNA) es una tasa sin reinversión, lo cual significa que el capital puesto se puede retirar luego de un año. Para encontrar la máxima TNA, lo mejor es renovarlo cada 30 días. Si se busca reinvertir todo, es importante tener en cuenta la Tasa Efectiva Anual (TEA).

La TEA se calcula teniendo en cuenta la ganancia que podés obtener si reinvertís todos los intereses que genera el plazo fijo.

¿Se puede vivir del plazo fijo en 2023?

Según un video publicado por el canal de YouTube "Emprender Simple", para saber si se puede vivir del plazo fijo debemos hacer el siguiente cálculo. Primero, promediar los gastos de los últimos 6 meses. Esto incluye: servicios, ropa, comidas, salidas, alquileres y sumarle un 10% por imprevistos.

Por ejemplo, si el número te da $ 150.000, son $ 1.800.000 anuales. Lo dividimos por la TNA y da que se necesita un capital aproximado de $ 2.400.000 para vivir con los 150.000 mensuales. En este caso, no usamos la TEA ya que los intereses se van retirando de manera mensual para vivir.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que estás gastando los intereses y no los estás reinvirtiendo. Significa que tu capital real no está creciendo y no le estás ganando a la inflación.

El video explica que, aproximadamente, se puede vivir hasta 3 años con un plazo fijo en base a tus gastos.

¿Cómo vivir del plazo fijo durante más años?

Para poder vivir del plazo fijo durante más tiempo, es necesario tener un capital más grande, al punto de que los gastos mensuales que tengas no sean mayores al 9% que el TEA da. Si logras vivir con menos del 9%, digamos 7%, te estás cubriendo contra la inflación con un 2%.

Aproximadamente, se necesitan alrededor de 100.000 dólares MEP para que lo generado por el plazo fijo sea suficiente para vivir y ganar a la inflación.