Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 23 de enero en la City

El dólar blue hoy lunes 23 de enero cotiza a $ 372 para la compra y $ 376 para la venta.

El dólar blue subió siete pesos en el transcurso de la última semana, llegando a un máximo de $ 378 en el cierre de las operaciones del martes. La divisa marginal mantiene una brecha con el tipo de cambio oficial mayorista de 104,4%.



En tanto, el dólar oficial hoy lunes 23 de enero cotiza a $ 181,75 para la compra y $ 189,75 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar turista opera en $ 379,50.



El dólar mayorista, que regula el BCRA, finalizó la rueda del viernes a $ 183,45 y en la semana subió $ 2,18, la corrección semanal más alta desde el final de diciembre pasado.



Durante la semana pasada el Banco Central (BCRA) totalizó ventas por u$s 143 millones y el acumulado del mes cae ahora a u$s 137 millones de compras netas, después de la rueda de este viernes en la que se desprendió de u$s 34 millones para atender la demanda en el mercado.



A cuánto cotiza el dólar blue hoy lunes 23 de enero

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 181,75 $ 189,75 Dólar Blue $ 372,00 $ 376,00 Dólar Turista $ 379,50 Dólar CCL $ 340,95 $ 353,76 Dólar MEP $ 349,94 $ 350,46

A cuánto cotiza el dólar CCL hoy lunes 23 de enero

El dólar CCL hoy lunes 23 de enero cotiza en $ 340,95 para la compra y $ 353,76 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este lunes 23 de enero

El dólar MEP o dólar bolsa lunes 23 de enero opera en $ 349,94 para la compra $ 350,46 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 23 de enero

En cuanto al dólar oficial hoy lunes 23 de enero cotiza a $ 189,75 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 181,250 191,250 Banco Nación 181,800 189,700 ICBC 182,750 190,000 BBVA 182,510 191,190 Banco Supervielle 182,000 191,000 Banco Patagonia 183,000 191,000 Banco Santander 183,000 191,000 Brubank 181,000 190,000 HSBC 180,350 190,350 Credicoop 183,510 189,700 Banco Itaú 181,900 190,700 Banco Macro 181,000 191,000 Banco Piano 184,900 187,501 Cambios Online 184,500 186,500

Como si se tratase de un remedio, las contraindicaciones del dólar Qatar empiezan a hacerse notar. Los consumos con tarjeta en el exterior por más de u$s 300 mensuales se pagan a $ 379, pero si se le agrega el Impuesto a los Sellos del 1,2% que cobra CABA, llega a 383 pesos.

Por lo tanto, este puede llegar a ser un síntoma de que el blue, que quedó en $ 370 en el poscierre, apenas $1 más caro que el viernes, sigue resultando barato. Este lunes por la mañana se llegó a pagar hasta $ 375 en el interior del país, cuando el MEP escalaba a $ 350, pero apareció el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, que con u$s 16 millones sobre la mesa hizo retroceder al dólar Bolsa a 346 pesos.

