El reto de las instituciones bancarias es crear productos a medida de las necesidades reales de los mexicanos”: Neri Tollardo, CEO y cofundador de Banco Plata.

En México, ahorrar no necesariamente significa hacerlo dentro del sistema financiero. Aunque 2 de cada 3 mexicanos destinan parte de sus ingresos al ahorro, casi 6 de cada 10 ahorradores lo hacen de manera informal, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024.

Ante este escenario, Banco Plata lanzó Ahorro Ultra, un programa que ofrece a sus clientes un rendimiento de 15% durante 60 días sobre los primeros MXN $25,000 que depositen en su cuenta de ahorro flexible, con el objetivo de incentivar el paso del ahorro informal hacia el sistema financiero formal.

“Mientras 2 de cada 3 mexicanos ahorran, casi 6 de cada 10 ahorradores lo hacen de manera informal. El reto de las instituciones bancarias es crear productos a medida de las necesidades reales de los mexicanos”, señaló Neri Tollardo, CEO y cofundador de Banco Plata.

La estrategia de la institución parte de un reto que persiste entre los mexicanos: una parte importante de quienes ahorran todavía recurre a mecanismos fuera del sistema bancario, lo que limita el acceso a productos que permitan generar rendimientos y mantener el dinero dentro de instituciones reguladas.

Banco Plata ofrece 15% para incentivar el primer paso

Con Ahorro Ultra, Banco Plata busca atraer precisamente a quienes comienzan o retoman el ahorro formal. El beneficio aplica durante 60 días sobre los primeros MXN $25,000 depositados en la cuenta de ahorro flexible.

“Con el programa Ahorro Ultra, en Banco Plata recompensamos a los que dan ese primer paso al ahorro formal para que encuentren un ahorro rentable, seguro y que pueden retirar en cualquier momento” , explicó Tollardo.

El programa se suma a Plata Cuenta, producto de captación que ofrece una tasa base de 9% anual en su modalidad de ahorro flexible, mientras que el ahorro fijo alcanza rendimientos de hasta 11% anual, dependiendo del plazo elegido.

La modalidad flexible está diseñada para quienes necesitan disponer de sus recursos en cualquier momento, mientras que el ahorro fijo permite establecer plazos de entre 30 y 360 días para alcanzar objetivos específicos.

Los clientes pueden tener hasta siete bolsas de ahorro flexible y cinco de ahorro fijo. La aplicación también incorpora una calculadora para que los usuarios puedan estimar cuánto dinero tendrán al concluir el plazo seleccionado.

El reto está en formalizar el ahorro

Para Banco Plata, el desafío no consiste únicamente en lograr que los mexicanos guarden una parte de sus ingresos, sino en que ese dinero permanezca dentro del sistema financiero formal y pueda generar rendimientos.

La institución busca atender ese comportamiento mediante productos que combinan disponibilidad de los recursos con incentivos para mantenerlos depositados. En el caso de Plata Cuenta, el ahorro flexible mantiene una tasa de 9% anual, mientras que el ahorro a plazo ofrece hasta 11%.

Además del rendimiento, la cuenta incorpora otros beneficios para atraer y retener clientes. La tarjeta de débito de Banco Plata ofrece hasta 15% de cashback en dinero real en las categorías de compra que cada usuario seleccione mensualmente.

La cuenta puede abrirse desde la aplicación, sin necesidad de contar con historial crediticio y sin cobro de anualidad.

Llevar el ahorro formal más allá de la aplicación

La estrategia de Banco Plata también contempla facilitar el acceso físico al efectivo. La institución comenzó el despliegue de una red propia de cajeros inteligentes que permitirá tanto retirar como depositar dinero directamente en las cuentas.

La meta es contar con 300 cajeros distribuidos en el país en menos de un año, con lo que busca complementar su modelo digital y reducir las barreras para quienes todavía tienen una relación limitada con los servicios bancarios.

Banco Plata opera como Institución de Banca Múltiple, por lo que los depósitos de sus clientes cuentan con la protección del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) , hasta por el monto establecido por la regulación.

Con esta estrategia, la institución apuesta por convertir el ahorro informal en una oportunidad de captación, utilizando tasas promocionales y productos de disponibilidad flexible para acercar a más mexicanos al sistema financiero formal.