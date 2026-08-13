Nubank aceleró su expansión en México y alcanzó los 16 millones de clientes en julio, luego de cerrar el segundo trimestre con 15.8 millones, mientras que a nivel global la compañía llegó a 139 millones de usuarios y reportó por primera vez una utilidad neta trimestral superior a los u$s 1,000 millones.

Nu Holdings, matriz de Nubank, informó que durante el segundo trimestre de 2026 sumó cerca de cuatro millones de clientes a nivel global. Brasil concentró casi 118 millones, mientras que Colombia superó los cinco millones.

En el periodo, los ingresos brutos de la compañía alcanzaron casi u$s 5,900 millones, un crecimiento de 39% frente al mismo trimestre de 2025.

La utilidad bruta llegó a u$s 2,400 millones, 43% más que un año antes y 25% por encima del primer trimestre.

La utilidad neta alcanzó u$s 1,100 millones, un incremento de 49% interanual y de 17% frente al trimestre previo. El retorno sobre capital (ROE) se ubicó en 33%.

“Hace trece años comenzamos con una hipótesis simple: un banco construido sobre tecnología, sin sucursales y sin un legado que defender, podría servir mejor a cientos de millones de personas, y a una fracción del costo. Eso ya no es una hipótesis, y hoy estamos generando más de mil millones de dólares en utilidad neta trimestral”, afirmó David Vélez, fundador y CEO global de Nubank.

México se consolida como mercado estratégico

El crecimiento de Nubank en México ocurre en un momento de transformación de su operación. Con 16 millones de clientes, la compañía se convirtió en el banco digital más grande del país y completó su transición de una fintech enfocada principalmente en crédito hacia una institución financiera de escala completa.

La compañía señaló que sus clientes mexicanos representan 16.5% de la población adulta del país, una penetración comparable con la que tenía Brasil en 2020.

Sin embargo, Nubank destacó que los clientes mexicanos están generando ingresos más rápidamente. El ingreso promedio por cliente activo, conocido como ARPAC, llegó a u$s 12.3 en México en una etapa comparable de expansión, frente a los u$s 5.6 registrados por Brasil en el mismo punto de desarrollo.

Los depósitos también han ganado peso dentro de la operación mexicana. Al cierre del segundo trimestre alcanzaron u$s 5,700 millones, aunque registraron una ligera disminución debido a una estrategia deliberada de optimización de depósitos para reducir el costo de fondeo y mantener niveles amplios de liquidez.

El ratio de préstamos sobre depósitos en México se ubicó en apenas 35%.

SPEI y pagos impulsan la actividad

La expansión de Nubank en México también se refleja en el uso de sus servicios de pagos. De acuerdo con la compañía, las transferencias SPEI inferiores a u$s 5 crecieron más de 60% durante el primer semestre de 2026.

Nubank consideró que las nuevas reglas del Banco de México para estandarizar la experiencia de pagos entre instituciones podrían fortalecer los efectos de red y ampliar el uso de sus servicios.

El desempeño de México contrasta con la escala que Nubank ya alcanzó en Brasil, donde cerró el trimestre con casi 118 millones de clientes y una tasa de actividad mensual superior a 86% por primera vez.

La inteligencia artificial entra al negocio financiero

La compañía también está ampliando el uso de inteligencia artificial para tomar decisiones de crédito, atención al cliente y crecimiento.

Su modelo fundacional NuFormer, diseñado para analizar el comportamiento financiero, ya opera en tarjetas de crédito de Brasil y México, así como en préstamos no garantizados en Brasil.

La compañía señaló que las pymes y las tarjetas de crédito en Colombia se encuentran actualmente en fase de prueba.

NuFormer utiliza información generada a partir de más de una década de historial transaccional y de más de 100 millones de clientes. La última generación del modelo cuadruplicó la longitud de contexto, la velocidad de entrenamiento y la velocidad de inferencia, al tiempo que redujo el costo de ejecutar los modelos en producción.

La inteligencia artificial también se está utilizando en la atención al cliente. En Brasil, los agentes de IA gestionan más de 60% de las conversaciones de soporte, según Nubank, con un desempeño que la compañía asegura es igual o superior al humano.

El crédito sostiene el crecimiento

El portafolio de crédito total de Nu Holdings alcanzó u$s 39,400 millones al cierre del trimestre, 37% más que un año antes y 5% por encima del primer trimestre.

Las tarjetas de crédito representaron u$s 26,000 millones de la cartera, mientras que los préstamos no garantizados sumaron u$s 10,300 millones y los garantizados u$s 3,100 millones.

La utilidad neta por intereses (NII) llegó a u$s 3,700 millones, un aumento de 9% frente al primer trimestre. El margen neto de intereses (NIM) se expandió 180 puntos base hasta 22.9%, impulsado por el crecimiento de la cartera y una mayor participación de préstamos no garantizados.

El costo del crédito disminuyó 9% trimestral, hasta u$s 1,700 millones, lo que permitió que el NIM ajustado por riesgo aumentara a 12.4%, desde 9.5% en el primer trimestre.

En materia de calidad de activos, la morosidad de 15 a 90 días mejoró 16 puntos base y se ubicó en 4.8%. En contraste, la morosidad de más de 90 días aumentó 35 puntos base, hasta 6.9%, principalmente por la migración estacional de los créditos que habían registrado atrasos tempranos.