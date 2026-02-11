El mercado cripto sufrió este miércoles un nuevo cimbronazo. Bitcoin se derrumbó más de 4% y operó alrededor de los u$s 66.000. La caída se produjo tras conocerse datos de empleo en los Estados Unidos más alentadores de lo que esperaba el mercado, alejando la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas en sus próximas reuniones. La economía estadounidense generó 130.000 puestos de trabajo en enero y el desempleo cayó al 4,3%. En el último mes, la mayor criptomoneda por capitalización de mercado cayó 27% y llegó a tocar los u$s 62.700. Así, operó a mitad de precio de su máximo histórico, alcanzado en octubre del año pasado, cuando tocó los u$s 126.000. “A nivel macroeconómico, el panorama general es de una salida de posiciones de riesgo, con la perspectiva de que la Fed mantenga tasas altas y una política monetaria restrictiva, lo que afecta a Bitcoin y otros activos que dependen de la liquidez global”, aseguró a El Cronista Sebastián Serrano, CEO y cofundador de Ripio. Los analistas debaten si en 2026 comenzó un nuevo ciclo bajista en el mercado cripto -un nuevo “cripto invierno”- o si se trata de una corrección transitoria. Mientras tanto, los inversores optan por tres estrategias: comprar más, mantener la posición en la cartera o vender. “Muchos inversores están reduciendo la exposición a activos de riesgo, también en empresas de tecnología y puntualmente de IA, y el oro de alguna forma se impuso en los últimos meses a Bitcoin en el tándem de las narrativas de resguardo”, agregó el especialista. Los inversores cripto más veteranos suelen recordar que este no es el primero ni será el último ciclo bajista de Bitcoin. De hecho, si bien su cotización cayó a la mitad, el impacto fue más fuerte en otras monedas virtuales: Ethereum opera a u$s 1930 y cayó 38% en el último mes, mientras que altcoins como XRP retrocedieron 33,5% en los últimos 30 días. “Este fue un ciclo más bien institucional, con mucho desarrollo regulatorio, más solidez que nunca, los ETF creciendo y avances legislativos, pero no hubo tanta euforia minorista. Justamente por eso, tampoco hubo una sobrecompra masiva ni exceso de apalancamiento, lo que hace que estemos teniendo un “invierno” menos crudo que otros", recordó Serrano. Los inversores minoristas están “buying the dip”, es decir, comprando más Bitcoin en esta caída. En Lemon aumentó los tenedores de la criptomoneda: ya son más de un millón de inversores en la Argentina y Perú, revelaron fuentes de la compañía. Otros usuarios, incluso, están rotando desde altcoins hacia Bitcoin para enfrentar este nuevo ciclo bajista, en búsqueda no sólo de mitigar las pérdidas, sino también de tener más liquidez. Los inversores corporativos e institucionales se dividen entre los que “holdean” las tenencias de Bitcoin de sus tesorerías y los que optan por comprar más, por ejemplo, MicroStrategy. Si bien en Ripio aclaran que no hacen recomendación de inversiones, detallan cuáles son las estrategias para enfrentar este momento de alta volatilidad en el mercado. “En un contexto tan complejo, donde Bitcoin es deseado tanto por los principales gobiernos y empresas del mundo como por pequeños inversores, aparecen algunas estrategias que parecen más sensatas. En principio, la de la diversificación: las carteras demasiado expuestas a cripto absorbieron un impacto mucho mayor que los portafolios que están conformados por cripto, Real World Assets tokenizados, bonos, oro, acciones”, asegura Serrano. “Para quienes deseen mantenerse en Bitcoin, o quieren entrar a partir de su regreso a valores de u$s 60.000 / u$s 70.000, tal vez lo más sensato sea una entrada escalonada mediante dollar cost averaging, una técnica que consiste en comprar cierta cantidad de Bitcoin todos los meses, medida en dólares, independientemente de su precio: u$s 100 al mes a lo largo de dos años, por ejemplo, en lugar de una compra de u$s 2400 en estos precios”, sugirió el CEO de la exchange. Como en todo mercado bajista, crece el pesimismo de los inversores, que se dividen entre los que ven una crisis y los que creen que se trata de una oportunidad.