Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron ayer, después de que la mayor economía del mundo creara en marzo más puestos de trabajo de lo previsto, lo que reforzó las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés sin cambios durante más tiempo y no las recortará. El retorno de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años trepó tras los datos de empleo a 4,320%. El crecimiento del empleo en los Estados Unidos repuntó más de lo esperado el mes pasado, con 178.000 nuevos puestos de trabajo. La tasa de desempleo también cedió ligeramente, del 4,4% al 4,3%. Sin embargo, los analistas señalaron que el informe no fue tan sólido como parecía. “La reacción del mercado de bonos se ha moderado un poco. Hubo nuevas revisiones a la baja. Febrero se situó en una caída de 133.000 empleos, por lo que es evidente que hay mucha volatilidad en estos datos”, dijo Zachary Griffiths, director de crédito con calificación de inversión de CreditSights en Charlotte, Carolina del Norte. La solidez del mercado laboral aleja la posibilidad de una nueva baja de tasas de interés de la Reserva Federal en la próxima reunión, que se celebrará el 28 y 29 de abril. Esa oportunidad será la última vez que Jerome Powell presida un encuentro al frente de la Fed, ya que concluirá su mandato el 15 de mayo. Los nuevos datos de empleo se conocen mientras la guerra en Irán lleva más de un mes y disparó los precios del combustible en Estados Unidos, donde el galón de nafta supera ya los u$s 4.