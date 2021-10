Se acelera la impresión de billetes de $ 1000, que ya superan a los de $ 500

El Gobierno continúa dándole rienda suelta a la impresión de billetes. Tras el revés electoral que sufrió en septiembre, apunta a inundar la calle de pesos para así incrementar sus posibilidades en los comicios legislativos que se celebrarán dentro de poco más de tres semanas. Pero ante los altos niveles de inflación, se ve forzado a apretar especialmente la reproducción de los billetes de $ 1000.

En el último mes, la Casa de la Moneda puso en circulación más billetes de $ 1000 que de cualquier otra denominación . Imprimió 53,7 millones de horneros desde mediados de septiembre, para alcanzar, al 15 de octubre, las 1238,2 millones de unidades (casi un 18% del total en circulación). De esta manera, por primera vez superaron en cantidad a los billetes de $ 500 .

Detrás de los horneros, los billetes que más proliferaron fueron, precisamente, los que llevan la imagen del yaguareté . Se sumaron 10,8 millones de unidades en un mes para llegar a un total de 1199,6 millones de billetes de $ 500 en circulación. En tercer lugar quedaron los billetes de $ 20, que pese a un incremento de 6,6 millones de unidades continúan apenas representando el 4% del total.

En el otro extremo, en cambio, puede verse a los billetes de $ 100, que siguen en retroceso . Registraron una merma de 30,8 millones de unidades, pero se mantienen como los de mayor circulación. Son 2619 millones de papeles con la figura de Julio Argentino Roca, de Eva Perón o de la taruca, que representan el 38% del share de billetes.

En el último mes y medio, el Gobierno volvió a acelerar el ritmo de reproducción de horneros. En la antesala de las elecciones PASO volvió a poner el pie en el acelerador e imprimió 26 millones de billetes de $ 1000 en la primera quincena del noveno mes del año, misma cantidad que en todo agosto.

Y entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre sumó 53,7 millones de unidades más. Esto significa que tras las elecciones PASO, imprimió en promedio unos 1,79 millones de billetes de $ 1000 por día. Supera así el promedio de los primeros ocho meses del año, en los que añadía casi un millón diarios, pero se mantiene por debajo del ritmo de junio y julio, meses en los que imprimió un total de 106,7 millones y 77,5 millones de unidades respectivamente.

Si se amplía un poco más el espectro puede verse que uno de cada cuatro horneros (25,19%) son modelo 2021, mientras que el 38% del total de billetes de $ 1000 que circulan en la actualidad fueron volcados a la calle en los últimos 12 meses . Además, casi 3 de cada 4 (74,7%) billetes de $ 1000 vieron la luz desde diciembre de 2019.

Cuando fueron lanzados, en diciembre de 2017, cada hornero equivalía a unos u$s 54 dólares (el tipo de cambio se situaba en torno a los $ 18). Hoy representan unos u$s 5,21 a precio del blue o u$s 5,78 a valores del "solidario".