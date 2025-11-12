El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva, destacó que su gestión avanzó en la modernización y normalización del mercado de capitales. Destacó “el proceso de modernización normativa inédito” impulsado por el directorio actual. “Hemos cumplido varios de los objetivos sancionando las 100 primeras regulaciones del organismo en está gestión, y el contenido de las mismas representa un salto histórico hacia la modernización, desregulación, abreviación y simplificación en el mercado de capitales”, afirmó en el Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). En el encuentro que se realiza este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, Silva destacó que las normativas “relativas a la salida del cepo cambiario en el mercado de capitales; la regulación de la Oferta Privada; la regulación de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs) y la creación del Régimen de Oferta Pública Automática para emisiones de Bajo y Mediano Impacto y los Emisores Frecuentes”. Asimismo, enfatizó que “el Régimen de Tokenización, la incorporación de CEDEARs de activos virtuales, commodities e índices, así como la regulación de PSAVs, han puesto a la Argentina a la vanguardia de la región y del mundo” en ese terrenp. Durante la ceremonia de apertura, el Dr. Silva disertó en el panel titulado “El Rol e Importancia del Mercado de Capitales Desafíos y Expectativas- La Regulación Eficiente 2026”, junto a los presidentes del IAEF, Pablo Miedziak, y de FIX (afiliada de Fitch Ratings), Douglas Elespe.