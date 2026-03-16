Sin solución de continuidad, pero con la esperanza en el sector de que podría cambiar la tendencia, la irregularidad en el crédito a las familias se incrementó en enero en los principales 25 bancos argentinos. Llega al 10% en los casos más graves y el sector ya tomó medidas para contrarrestar la tendencia. Ahora, la expectativa está puesta en que en el 2° semestre se inicie una normalización gradual gracias a un acomodamiento de la macro y a una “regularización de cartera” que las entidades han puesto en marcha. “En banca minorista, los niveles hoy están más altos que lo que históricamente se considera normal, que suele estar entre 3% y 4% y, en algunos segmentos, se movió más cerca de la zona de 7% a 10%. En pymes incluso se están viendo niveles algo más elevados, en algunos casos entre 12% y 14%”, señaló una fuente del sector bancario a El Cronista. Un informe de la consultora 1816 señaló el viernes que la irregularidad en los préstamos del sistema financiero a las familias subió en enero por 15° mes consecutivo y aumentó 1,3 puntos porcentuales desde el 9,3% en diciembre de 2025 (dato del Informe sobre Bancos) hasta 10,6%. Sostiene 1816 que la irregularidad en las entidades no financieras a familias también continuó al alza y superó el 27 por ciento. “Parte de la diferencia entre la morosidad en entidades financieras y no financieras puede atribuirse a las tasas”, analizó la consultora. Y destacó que las activas bajaron un poco este año, pero que, aun así, en febrero, la TEA real promedio de los préstamos personales alcanzó el 40% en términos reales en entidades financieras y probablemente haya rondado el 150% en no financieras. El CFT es muchísimo más alto en ambos casos. “La mora subió en los últimos meses, pero en bancos grandes y bien gestionados está en niveles acotados, alrededor del 8%”, analizaron en un banco, aunque dijo que el dato tiene dos lecturas: “Había niveles excepcionalmente bajos y se normaliza, o refleja un contexto macro más “real”, donde ya no se licúan las deudas como antes”, dijo. ¿Qué hacen los bancos ante este escenario? Ofrecen refinanciaciones con líneas a tasas más bajas para ordenar deudas a mediano plazo; en situaciones puntuales, ajustan límites de crédito y, para nuevos clientes, la política sigue siendo muy prudente: límites más prudentes al inicio y crecimiento progresivo según comportamiento de pago. “Hoy en el banco la mora se ubica en niveles de 8%. Es más alto que el de los últimos años, partiendo de niveles muy bajos, pero entendemos que responde a un proceso de transición macroeconómica”, informaron en una entidad. Allí esperan “que estos ratios elevados sean transitorios y que bajen durante el año, a medida que se normaliza la política monetaria y mejora el nivel de actividad”. La entidad asegura que está “gestionando este proceso de manera muy cercana, caso por caso, acompañando a los clientes y priorizando soluciones que les permitan ordenar su situación financiera sin quedar fuera del sistema”. En un banco histórico de Argentina informaron a este medio que, “en los últimos meses, se vio un aumento de la morosidad en línea con el conjunto del sistema, especialmente en segmentos de consumo y en hogares de ingresos medios y bajos, los que más sintieron el impacto del ajuste y la corrección inflacionaria”. Hay una creencia generalizada en los bancos en que este “marzo podría marcar un punto de inflexión”. Las herramientas de refinanciación que se ofrecen y cierta estabilidad de la macroeconomía serán elementos clave para que se cumpla “la expectativa de que, a partir de abril, la curva empiece a ordenarse”. “Si ese escenario se sostiene, el 2° semestre debería traer una normalización gradual, con recuperación del crédito y mora que vuelva a acercarse a los rangos históricos del sistema”, dijo otra fuente bancaria.