Resurgen las apuestas por América latina ¿qué pasa con Argentina?

En lo que va de 2025, América latina se convirtió el mejor destino de las inversiones por encima de la del resto de los emergentes. El índice EWZ, que replica el comportamiento de las acciones brasileñas, acumula ganancias de 13% en dólares y ayer, en medio de una jornada de cautela en Nueva York y de derrumbes en Buenos Aires, los papeles del país vecino treparon 0,7%.

"Los mercados latinoamericanos superaron el desempeño en el primer mes de 2025, probablemente, impulsados por los extranjeros. Los fondos globales dedicados a Latinoamérica tuvieron pequeñas entradas en lo que va del año, mientras que los fondos de mercados emergentes tuvieron salidas", destaca un informe del Bank of America (BOFA) sobre la región.

"Latinoamérica está superando al resto del mundo: el MSCI LatAm (índice de la región) lidera nuestro mosaico de retornos en lo que va del año 2025 (+11 % en términos de dólar en lo que va del año). La mayoría de los índices locales latinoamericanos han subido dos dígitos en lo que va del año en términos de dólar: el Colcap de Colombia ganó15 %, el Ibov de Brasil, 11 %, el IPSA de Chile, 9 % y el IPC de México, 5 %. El Merval ha bajado un 6% en términos de dólar en lo que va del año, tras un repunte del 120% en 2024", agrega.

¿Qué pasa en la Argentina que va a contramano? Obviamente la dulzura del 2024 tentó a no pocos inversores a realizar ganancias. Los nuevos están en modo "wait and see", es decir, esperan que surjan nuevas señales para retomar apuestas a nuevas alzas en bonos y acciones.

El acuerdo con el FMI, uno de los puntos centrales

Ayer Luis Caputo volvió a resaltar que al acuerdo con el FMI "le falta un moño", en línea con lo que había destacado Javier Milei. Es uno de los puntos centrales que puede gatillar compras en la Argentina. Otros aguardarán el resultado de las elecciones legislativas de octubre. Lo que queda claro es que el levantamiento del cepo será muy gradual y que el sendero del dólar oficial será monótono, sin saltos por lo menos hasta las elecciones.

"Los fondos de renta variable de mercados emergentes tuvieron salidas de u$s3.300 millones en lo que va del año, en 2024 los mercados emergentes tuvieron entradas de u$s 144.000 millones (principalmente dirigidas a ETF de fondos de China). Por el contrario, los fondos globales dedicados a América Latina tuvieron entradas en 2025 (u$s 300 millones en lo que va del año, frente a salidas de u$s 6.900 millones en 2024). Las entradas se dirigieron principalmente a México y Argentina", destaca el informe del BofA.

En paralelo, siguen llegando al país contingentes de analistas para tratar de desentrañar lo que puede ser 2025 en materia económica.

Un 2025 prometedor

Un memo de Morgan Stanley que resume el "investor trip" destaca que "regresamos de Argentina más optimistas sobre la continuación de la política. "La economía se ha recuperado más rápido y más fuerte de lo previsto", agrega.

"El año 2025 parece prometedor y muchos capitanes de la industria creen que el crecimiento podría sorprender al alza, especialmente en lo que respecta a los préstamos bancarios y el consumo. Los observadores de políticas, los responsables de las políticas y la habitual encuesta anecdótica de unos pocos conductores de Uber y taxis apuntan a la misma conclusión: el presidente Milei ha ganado en popularidad y credibilidad política", sostiene Morgan Stanley. El fin del cepo y el retorno a un esquema cambiario de un país normal es lo que resta en la "tarea para el hogar" que enfrenta.

Por ello el "wait and see" es predominante hasta que en algún momento la codicia mate al miedo, se enciendan los espíritus salvajes de operadores y reviertan el actual statu quo.