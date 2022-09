Reservas y bonos: cuál es la explicación detrás del rebote en la deuda

Los bonos argentinos inician el miércoles sin grandes cambios. Desde fines de agosto hasta la fecha están transitando una recuperación mayor al 5%, aunque en el último mes, la deuda se muestra estable.

La expectativa de mayor acumulación de divisas mejora la perspectiva de la deuda y los bonos reaccionaron al alza, aun en contra del contexto global adverso para la renta fija global.

Bonos de Martín Guzmán operan con pérdidas mayores al 50%: ¿conviene invertir?

Desacople: bonos y acciones argentinas suben a contramano de Wall Street

Rebote de los bonos

El miércoles todos los tramos de la curva operan con leves bajas. Salvo el Global 2029 que avanza apenas 0,08%, el resto de los bonos muestra ligeras pérdidas.

Los Globales 2030 y 2035 caen 0,18% y 0,33% respectivamente, mientras que el resto de los bonos evidencian bajas leves de hasta 0,1 por ciento

En el último mes los bonos operaron mixtos, con bajas de entre 1,3% y ganancias de hasta 3,4 por ciento.

Actualmente, la parte más corta de la curva opera con tasas cercanas al 39% mientras que los Globales más largos rinden con un promedio de 25 por ciento.

Tomando desde los mínimos de fines de agosto hasta la fecha, la deuda se recupera entre 1,3% y hasta 6,3 por ciento.

A su vez, tomando desde los mínimos de julio, los bonos argentinos muestran una ganancia de entre 21% hasta 32 por ciento.

Así, con el avance actual, los bonos lograron regresar a los niveles previos a la salida de Martín Guzmán del ministerio de Economía.

Lo interesante en los bonos argentinos es que estos estuvieron cotizando con un nivel de fortaleza mayor respecto de sus pares.

Los últimos días los bonos a nivel global operaron a la baja en medio de una suba en los rendimientos de los bonos del tesoro americano a causa de expectativas alcistas en la tasa de interés de la Fed.

En la última semana, los bonos de grado de inversión caen 1,32%, mientras que el índice de bonos globales baja 1 por ciento.

En el mundo emergente, la deuda en dólares cae 0,9% en la última semana, al igual que la deuda emergente de alto riesgo crediticio.

En cambio y a contramano del mundo, en ese periodo, los Globales se lograron disociar del mundo, con avances de 0,5% y hasta 4 por ciento.

Mirando las reservas

La explicación de la mejor performance relativa en los bonos argentinos se debe a la expectativa de acumulación de reservas por parte del BCRA.

Hay algunos indicios que indican que las reservas podrían verse fortalecidas en las próximas semanas.

Por lo tanto, ante la perspectiva de una mejora en los recursos del BCRA (reservas), la probabilidad de default de los bonos tiende a ser menor y por lo tanto, ello implica un valor actual de los bonos más alto.

Desde la mesa de trading de una importante Alyc local remarcaban que el mercado de bonos suele acompañar la tendencia en las reservas, por lo que la mejora actual y la expectativa de una recomposición de las mismas, hace que los bonos puedan tener una buena performance.

"El inversor de deuda soberana argentina tiene como principal referencia a la dinámica en las reservas. Si estas suben, los bonos se verían en una mejor posición y por lo tanto deberían subir más. Lo opuesto pasa cuando el BCRA está en una situación de debilitamiento en su posición de reservas", comentaron.

Los analistas de Adcap Grupo Financiero dijeron que desde la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y con la incorporación de Gabriel Rubinstein como viceministro, ven que hay cambios tibios pero positivos.

"El nivel de reservas del BCRA sigue bajo muchísima presión, y estamos en un régimen de alta inflación, y esta vez, la inflación sube sin devaluación. si el Gobierno empieza a mostrar resultados, especialmente en cuanto a acumulación de reservas, se puede dar un escenario de dos coaliciones moderadas disputando las elecciones 2023, que debería ser muy positivo para los activos en dólares", dijeron.

Fondos frescos

El plan de Sergio Massa, que venía más sólido en el frente fiscal, financiero y monetario, pero que todavía estaba en él debe en el frente externo, ayer trajo algunas novedades.

Por un lado, el dólar "soja" tuvo un debut auspicioso. Por otro lado, se destrabó un sustancial financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ayudará a fortalecer las reservas.

El dólar soja podría colaborar para que las reservas se fortalezcan, logrando una mejora en los bonos y una estabilidad cambiaria, al menos de corto plazo.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones agregaron que la estrategia detrás del dólar soja es insostenible desde el lado del balance monetario, pero puede servir para fortalecer las reservas este mes.

La otra medida para fortalecer las reservas pasa por los fondos frescos que consiga Massa frente a los organismos internacionales.

"Massa consiguió destrabar la llegada de los fondos del BID y consiguió una cifra muy por encima de lo que se esperaba. El organismo enviará al país u$s 3.000 millones para este año (vs. los u$s 800 millones esperados) y otros u$s 2.000 millones para 2023. El ministro afirmó que u$s 1.200 millones del total serán de "libre disponibilidad", aunque no se aclaró todavía el detalle de lo que implica más allá de un "fortalecimiento de reservas", dijeron desde PPI.

Por su parte, desde Cohen remarcaron que se espera que a medida que se acelere el ingreso de divisas del agro y préstamos de organismos internacionales (de acuerdo a fuentes oficiales, el BID se comprometió a desembolsar u$s 500 millones este mes y u$s 500 millones en diciembre) las reservas tengan un respiro.

Sin embargo, advierten que parece poco probable que alcancen el nivel acordado con el FMI.