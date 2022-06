Reservas: el BCRA sumará hoy casi u$s 4000 millones a sus arcas

Las reservas internacionales del Banco Central recibirán hoy una inyección de casi u$s 4000 millones. Apenas seis días después de que las mismas quedaran por debajo de los u$s 40.000 millones por primera vez en casi tres meses , la entidad que preside Miguel Pesce reportará este martes el ingreso de u$s 3980 millones, correspondientes a un nuevo ingreso de Derechos Especiales de Giro (DEG) provenientes del Fondo Monetario Internacional.

El segundo desembolso de DEG por parte del organismo internacional corresponde al cumplimiento de las metas acordadas correspondientes al primer trimestre del año. A fines de marzo, el FMI ya había realizado un primer desembolso que había permitido fortalecer las reservas internacionales en u$s 6247 millones.

La llegada de este nuevo giro proveniente del FMI permitirá que las reservas brutas internacionales del Central vuelvan a superar el umbral de u$s 40.000 millones. Es que según reportó la autoridad monetaria, las mismas se ubicaban ayer en u$s 38.121 millones.

El ingreso de estos dólares a las arcas del BCRA llega en momentos en los que dentro del mercado comienzan a surgir dudas respecto del cumplimiento de la meta de reservas correspondiente al segundo trimestre, pese a que las mismas fueron recalibradas en la última semana.

Esto ocurre debido a que, si bien la entidad pudo comprar ayer u$s 250 millones -dentro del mercado explicaban que la demanda se paralizó ayer tras conocerse las medidas para restringir el acceso a dólares por parte de las empresas importadoras-, todavía acumula ventas netas por u$s 350 millones en lo que va del mes.

Noticia en desarrollo.