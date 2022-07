Reservas negativas, depósitos y la debilidad del BCRA: el alarmante informe de la consultora estrella de la City

El Banco Central (BCRA) padeció días complejos desde el punto de vista de las reservas internacionales luego de la renuncia de Martín Guzmán. Luego de que tuviera que intervenir en el mercado oficial de cambios con ventas netas en las cinco primeras ruedas de julio, el balance negativo semanal acumuló una suma aproximada de u$s 640 millones.

Las dificultades para la acumulación de divisas fue analizada en el mismo sentido por la consultora Quantum, dirigida por el ex secretario de Finanzas Daniel Marx, que indica que el nivel de reservas netas líquidas del Banco Central serían negativas en unos u$s 3.100 millones, si no fuera por el aporte realizado por el FMI en su moneda, los Derechos Especiales de Giro (DEG).

El Banco Central volvió a vender dólares y ya son más de u$s 600 millones en el mes



Miguel Pesce dijo qué va a pasar con los dólares para el turismo y cruzó a Martín Guzmán por su renuncia



Así como lo detalló El Cronista, a pesar del último endurecimiento del cepo cambiario que dispuso la entidad sobre los importadores para perder menos reservas y poder comprar, se mantiene la presión en la demanda de dólares pero principalmente para la importación de la energía que se está trayendo al país para cubrir el faltante.



Reservas negativas y el estado de los depósitos: qué dice la consultora estrella de la City

El reporte, que advierte la debilidad de la autoridad monetaria para hacer frente a a la corrida cambiaria, estimó que, ante el pasivo de u$s 3.141 millones negativos, el Central está usando los "encajes" de los depósitos en dólares. Sin embargo, destaca la "solidez" de esos depósitos en el sistema bancario.

En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Argentina deberá cumplir con diversas metas económicas trimestrales durante los próximos dos años, enfocadas, entre otros objetivos, en la acumulación de reservas internacionales por parte de la entidad presidida por Miguel Pesce.

El informe de Quantum marca que ante el pasivo de u$s 3.141 millones negativos, el Central está usando los "encajes" de los depósitos en dólares.

Mientras tanto, la falta de dólares acucia al gobierno de Alberto Fernández. Si bien las liquidaciones de divisas del campo están en niveles récord, los mayores gastos para la importación de energía las restan de las reservas de Banco Central apenas son acreditados.

Asimismo, en las últimas semanas aumentó la presión de productores que claman por dólares ante el cupo para las importaciones de materias necesarias para los eslabones de diversos rubros.



Reservas líquidas netas negativas: el desglose de los números

El informe, al que tuvo acceso la agencia NA, precisa que las exportaciones totales a mayo fueron de u$s 35.917 millones (+ 26,6% que en el mismo período de 2021) y las importaciones de u$s 32.722 millones (+ 44,2%), por la combinación de mayores cantidades y precios importados y anticipo de pagos al exterior.

Además, hubo desembolsos netos de fondos del FMI por u$s 3.958 millones, la diferencia entre lo recibido en el marco del acuerdo firmado en marzo y los pagos por los vencimientos de capital e intereses del programa anterior.

Sobre la composición de las reservas, el informe de Quantum detalla:

Swap de monedas con el Banco Popular de China : su valuación cayó u$s 1.052 millones en el período , principalmente por la depreciación del 5,4% del Renminbi contra el dólar.

: , principalmente por la depreciación del 5,4% del Renminbi contra el dólar. Oro : el stock aumentó u$s 389 millones por la combinación de una caída de 3,6% en su precio y recompras de cantidades (16,4%) que hizo el BCRA tras ventas previas registradas en diciembre del año pasado.

: el stock por la combinación de una caída de 3,6% en su precio y recompras de cantidades (16,4%) que hizo el BCRA tras ventas previas registradas en diciembre del año pasado. Liquidez de depósitos en dólares: al pasado martes 5 de julio el saldo de la liquidez de estos depósitos, que integran las reservas del BCRA, era de u$s 11.760 millones, una caída de u$s 323 millones con relación a diciembre pasado.

El informe destaca que desde mediados de junio esa liquidez cayó 6,5% y sugiere que el BCRA "estaría utilizando parte de esos fondos líquidos para hacer pagos al exterior o para intervenir en el mercado de cambios".

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce.

Pero destaca que "más allá de esa caída y su utilización, la liquidez de los bancos supera ampliamente el 23-25% del stock de los depósitos en esa moneda que exige la regulación de efectivo mínimo".

Préstamo del Banco Internacional de Pagos y garantía de los depósitos en USD administrada por SEDESA : prácticamente sin cambios desde fines del año pasado.

: prácticamente desde fines del año pasado. DEGs del FMI: en el período aumentaron u$s 3958 millones . Además, el stock que compone las reservas internacionales brutas es de u$s 6.868 millones, posición prevista para pagos al FMI, que requiere un trámite administrativo para convertirlos en otras monedas liquidas.

Así, concluye, en base a los conceptos anteriores y a partir del stock de reservas brutas, que las "reservas internacionales netas líquidas" eran al martes pasado negativas en u$s 3.141 millones.