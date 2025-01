Reservas del BCRA caen u$s 1728 millones: ¿a dónde fueron?

Las reservas del Banco Central cayeron u$s 1728 millones, al descender de u$s 32.904 millones a u$s 31.176 millones, por los pagos de bonos Globales al exterior de Ley extranjera. Sin embargo, como muchos son tenedores locales, se prevé que gran parte de esos fondos luego vuelvan a ser reinvertidos y sumen a reservas.

El BCRA estuvo activo, logrando comprar u$s 137 millones, con un dólar MEP y contado con liquidación sin cambios, en $ 1166 y $ 1188, respectivamente, y el blue apenas $ 5 para arriba, de $ 1215 a $ 1220.

Reservas del BCRA

Lo cierto es que, pese a la caída de reservas del Central, que era algo ya contemplado, y considerando la metodología que ha seguido la acumulación de reservas netas prevista en el acuerdo con el FMI, el BCRA habría conseguido acumular unos u$s 9.200 millones desde que comenzó el gobierno de Milei hasta fin de 2024.

En este cálculo no se incluirían los vencimientos de Bopreal a 12 meses ni el stock de depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA, de acuerdo a un research de Aurum Valores.

La meta original prevista era de u$s 9.700 millones, pero como el FMI no hizo algunos de los desembolsos previstos en 2024 por unos u$s 1.000 millones y, como de las reservas en 2024 salieron u$s 1.100 millones para pago de deuda en enero de 2025, la meta revisada debería reducirse a u$s 7.600 millones.

Meta del FMI

De este modo, y con esos ajustes, se habría sobrecumplido la meta de acumulación de reservas netas prevista en el acuerdo por unos u$s 1.600 millones.

De todos modos, desde la consultora LCG alertan que en diciembre el BCRA volvió a perder reservas después de 4 meses al hilo de acumulación: "Aun así, por efecto de una caída de los pasivos del BCRA en encajes y swap, las netas aumentaron en el mes.

Las compras en el MULC se redujeron a u$s 700 millones, apenas 40% del neto sumado en noviembre. Siguieron influyendo fuertes liquidaciones de exportadores".